Modrićeva misteriozna poruka: Odluku o mirovini sam donio, ali ne želim o tome sad pričati

U desetoj minuti finala Lige nacija između Hrvatske i Španjolske, više od 30 tisuća Hrvata ustalo se i zapjevalo 'Ostani tu, tu je tvoja mati'. Poruka je, naravno, bila upućena kapetanu Luki Modriću u želji da ga pokušaju nagovoriti da odgodi odlazak u reprezentativnu mirovinu.

Posljednje dvije godine priča se o njegovoj reprezentativnoj mirovini. Mnogi su mislili da će se taj težak i tužan dan za hrvatski nogomet dogoditi na Euru prije dvije godine, ali maestro je odlučio ostati. Predvodio nas je i na SP-u u Katru gdje smo osvojili broncu pa odlučio ostati do Lige nacija i najavio da će nakon turnira odlučiti o mirovini.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A sada je taj trenutak došao. Hrvatska je izgubila od Španjolske (5-4) nakon jedanaesteraca u finalu Lige nacija i ostala bez trofeja. Modrić nije uspio ugrabiti jedino ono što mu fali u trofejnim vitrinama, no mnogi su s velikom neizvjesnošću iščekivali vijesti o njegovoj odluci. Hoće li ostati i sljedeće godine predvoditi reprezentaciju na Euru u Njemačkoj, po posljednji put u karijeri, ili će se umiroviti, a to znači da će mu poraz od Španjolske biti posljednja utakmica u dresu 'vatrenih'. Sumnjamo da bi tako jedan nogometni velikan htio završiti reprezentativno poglavlje. Da smo osvojili, to bi već bila druga priča.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, na pitanje koje čeka cijela domovina, Luka je odbio odgovoriti.

- Je, šteta je. Borili smo se do zadnje minute. Utakmica je bila dosta napeta i s jedne i druge strane. Teška utakmica i nažalost ti penali su otišli na drugu stranu i to je to. Rekao sam da donio odluku, ali ne mislim sada o tome pričati' - rekao je kapetan za Novu TV.

Misteriozna poruka hrvatskog maestra zabrinula je mnoge. Obzirom da ne želi još otkriti ostaje li, znači li to da će se umiroviti? Ili zapravo još nije niti odlučio? Krajem prošle godine, kada smo osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru, Modrić se susreo s istim pitanjima, no tada je rezolutno i bez ikakvog odgađanja odgovorio da ostaje u reprezentaciji do Lige nacija.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I ovaj put nije uspio ostvariti životni san, a to je podignuti trofej u hrvatskom dresu. Tužan i razočaran stajao je na travnjaku dok su Španjolci primali zlatne medalje i dignuli trofej. Ostao je za korak kratak, ali 'vatreni' su pokazali koliko su jaki i s pravom se možemo nadati velikom rezultatu sljedeće godine na Euru u Njemačkoj. Naravno, vjerujemo da će nas kapetan tamo povesti u 39. godini života, po posljednji put u karijeri.

Ako se to ipak ne dogodi i Luka u sljedećim danima odluči otići u reprezentativnu mirovinu te u miru odraditi posljednju sezonu za Real, nitko mu ne smije ništa zamjeriti. Zadužio je ovu zemlju i ovaj dres kao nitko. S 38 godina je u četiri dana odigrao dvaput odigrao po 120 minuta što prkosi svim biološkim zakonima, preorao cijeli teren i pokazao kako se bori za reprezentaciju. Ako je ovo bio posljednji ples, vječna ti hvala, kapetane.