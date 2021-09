Luka Modrić u srijedu je prepravio povijesne knjige Real Madrida. Naš maestro odigrao je 80 minuta u pobjedi kod Intera 1-0, a kad je izlazio iz igre, naklonio mu se i zapljeskao stadion Giuseppe Meazza.

Jesu li domaći navijači možda to znali ili ne, ali Modrić se jučerašnjom partijom pridružio jednoj Realovoj legendi, Miguelu Porlanu Nogueri znanom kao Chendo. On je, naime, do jučer bio zadnji koji je s 36 godina ili više zaigrao u Ligi prvaka ili najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju za Kraljevski klub.

- Najbolji način za otvoriti Ligu prvaka. Hvala vam na posebnom trenutku - zahvalio se Luka domaćim navijačima.

Chendo je za Real odigrao 363 utakmice od 1982. do 1998. godine, pa je Modrić ujedno postao najstariji realovac koji je zaigrao u Ligi prvaka u 21. stoljeću.

Tu Lukinu večer do kraja je popravio Rodrygo golom u 89. minuti za prva tri boda Madriđana ove sezone. Međutim, španjolska Marca ovaj put nije sipala hvalospjeve na Modrićev račun, tek je konstatirala:

- Hrvat je bio prisutan po cijelom terenu, ali daleko od kaznenog prostora.

Bio je to Modrićev 95. nastup u Ligi prvaka te je apsolutni rekorder među hrvatskim nogometašima koji su obilježili početak nove sezone. Zabili su Rakitić, Rebić, Sučić...