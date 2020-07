'Mogu pronaći tri amatera koja će odigrati kao Harry Maguire'

<p>Za rekordnih 80 milijuna eura stigao je prošlo ljeto u<strong> Manchester United </strong>i postao najskuplji stoper u povijesti. Bez ikakvog podcjenjivanja, malo tko bi pomislio da će upravo on to postati, ali United je jednostavno bio primoran kupiti stopera, a Leicester je iskoristio tu priliku i oderao ih do maksimuma.</p><p><strong>Harry Maguire (27)</strong> je glavni lik naše priče, a njegov transfer je šokirao mnoge na Otoku. U neugodnom smislu. Bivši nizozemski nogometaš <strong>Rafael Van der Vaart</strong> baš i nije njegov obožavatelj, a ovaj put se za nizozemsku televiziju malo i sprdao s engleskim reprezentativcem. </p><p>- Mislim da Maguire svaki dan ode kući i kaže svojoj ženi: 'Jako sam loš, a toliko zarađujem. Oni zaista misle da sam dobar.' Iskreno vjerujem da to radi, svima se smije, sigurno. Ako on vrijedi toliko novca, onda Van Dijk vrijedi 300 milijuna funti. Mogu pronaći tri amatera koji su sposobni raditi ono što Maguire radi na terenu. Ozbiljno to mislim, znam da zvuči smiješno, ali duboko vjerujem u to - iskritizirao ga je bivši nogometaš Reala, Ajaxa, Tottenhama...</p><p>Osim skupe etikete, ovaj engleski stoper je na Old Traffordu dobio i kapetansku vrpcu, a igrač je i kojeg trener Ole Gunnar Solskjaer najviše koristi. Ipak, Maguire je jedan od rijetkih koji se može pohvaliti da je odigrao svaku utakmicu ove sezone u Premier ligi. Možda pomalo nevjerojatno zvuči, ali Maguire je igrao po 90 minuta u sve 33 utakmice. Jedini je igrač Uniteda koji nije nijednom zamijenjen u Premier ligi, što je pomalo nevjerojatno. </p><p>Znao je imati nekoliko početničkih pogrešaka, ali u većini slučajeva je korektno odradio svoj posao. No je li zaista vrijedi 80 milijuna eura, to pitanje bi više trebalo mučiti čelnike Uniteda koji su platili taj iznos Leicesteru. </p>