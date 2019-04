'Mohamede, nije pošteno! I ja bih sliku s Majkom Zmajeva...'

Napadač Liverpoola Mohamed Salah otišao je na gala večer Timeovih najutjecajnijih 100 ljudi na svijetu u New York i zbog toga propustio trening.

Za vrijeme svog boravka tamo slikao se s oskarovcem Ramijem Malekom, TV voditeljem Jimmyjem Fallonom i popularnom glumicom Emilijom Clarke, najpoznatijom po ulozi 'Majke Zmajeva' Daenerys Targaryen u hit-seriji Igra prijestolja.

I dok mu njegov trener Jurgen Klopp ne zamjera propuštanje treninga, nešto drugo ga je ipak zasmetalo:

- Vidio sam neke fotografije i izgledao je fantastično u svom odijelu. Wow! Upoznao je puno slavnih ljudi. Gospođica Targaryen, ha? I ona je bila tamo. Da me pozvao možda bih mu se i pridružio... - rekao je Klopp pa nastavio:

- Bilo je to sve jako zanimljivo, no sada je on tu. Jako sam ponosan, jer ljudi u nogometu su često na televiziji i u novinama, a većina nas nažalost ne govori baš pametne stvari. Bitno je da u svijetu imaš ljude poput Moa. To ne bi njemu trebao biti prvi posao, očito, no bitno je da on ima svoje mišljenje i da ga izjašnjava.

A Salah je uz utjecaj van terena, veliki utjecaj i na terenu. U 47 utakmica u svim natjecanjima ove sezone zabio je 23 gola i asistirao 12 puta.