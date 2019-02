'Moj igrač se htio sukobiti s Mandžukićem, spasio sam ga'

Mario Mandžukić vodio je u nedjelju svoj Juve kao kapetan do nove pobjede protiv Bologne, koju vodi legendarni srpski trener Siniša Mihajlović. Igrači Bologne borili su se na terenu kao nekada njihov trener, no presudila je nevjerojatna kvaliteta momčadi iz Torina.

No Siniša Mihajlović otkrio je jedan detalj koji otkriva koliko je Mario Mandžukić cijenjen u Italiji kao borac i kao igrač. Bila je to dosta tvrda i nervozna utakmica, a na kraju je došlo i do kratkog sukoba između igrača Bologne Ibrahima Mbayea i Marija Mandžukića gdje su se porječkali, a skoro je došlo i do još većeg belaja.

- Spriječio sam Mbayea da ne ide u veći sukob s Mandžukićem, iz toga ništa dobro ne bi izašlo za njega. Znam Mandžukića, on obožava takve situacije - priznao je Siniša Mihajlović poslije utakmice. Mandžo je veliki fajter, kako ga je Ćiro nazvao, đilkoš, koji se nikada ne štedi na terenu, a to su i nakon četiri godine skužili u Italiji, jer jao onome tko uđe u sukob s njim.

Bologna se jako dobro suprotstavila Juventusu, a Mihajlović je zadovoljan zbog toga unatoč porazu.

- Bili smo izjednačeni s Juventusom na svim nivoima, a u nekim trenucima smo igrali i bolje. Pokazali smo sjajan duh, igrali smo dobar nogomet i pokušali biti pozitivni bez obzira tko nam je protivnik.

Mihajlović je u Bolognu stigao početkom siječnja zamijenivši Pippa Inzaghija koji se baš i nije proslavio. Siniši je kao primarni cilj postavljen ostanak u ligi, a trenutno se nalaze na 18. mjestu, tri boda manje od zone spasa.