Marko Livaja odigrao je nakon povratka u Split 11 utakmica u dresu Hajduka, zabio je dva gola i šest puta asistirao. Pa iako su brojke same za sebe dobre, dojam nakon odgledanih utakmica je još i puno bolje. S Livajom na terenu i bez njega Hajduk jednostavno izgleda drugačije, zbog toga što on svakim svojim potezom potvrđuje kako je kvalitetom iznad razine, ne samo igrača Hajduka, nego i HNL-a. Sve to smo uostalom i znali kad se Livaja odlučio vratiti, kad su on i Kalinića došli pomoći Hajduku da izbori Europu. Za sada je taj cilj daleko, ali, Hajduk se ne predaje dok god postoje šanse. A ne predaje se ni Livaja.

- Mislim da ćemo biti pametniji za dva tjedna, znat ćemo jesmo li još uvijek unutra ili ne. Ima još dosta bodova u igri, liga je izjednačena, i sve dok ima šansi, treba se nadati i boriti,.

Hoće li vaš ostanak ovisiti o tome hoće li Hajduk igrati Europu iduće sezone ili ne?

- Ne, moj ostanak ne ovisi o Europi. U kontaktu sam s ljudima iz kluba, vidim da ima puno pozitivne energije, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Naravno da bi voljeli igrati Europu, ali to neće biti presudan uvjet.

Hajduk vas ne može platiti koliko mogu neki strani klubovi. Je li onda ključno za ostanak na Poljudu slaganje momčadi koja bi se borila za trofeje?

- Sigurno da je i to jedno od važnih pitanja, ali mi još uvijek ne pričamo o tome tko bi mogao otići, tko bi mogao doći... Ima još dosta vremena, sada je ipak fokus na nogomet i utakmice do kraja sezone.

Je li istina da imate klauzulu u ugovoru prema kojoj se ne možete vratiti u Grčku?

- Postoji klauzula prema kojoj u naredne dvije godine ne mogu zaigrati za neke klubove u Grčkoj. Logično, uglavnom su to najbolji klubovi i najveći rivali AEK-a, a zna se koji su to...

Spominjala se mogućnost preseljenja u Tursku, konkretno Bešiktaš i Bašakšehir. Je li ta opcija i dalje aktualna?

- Bilo je kontakata u Turskoj ove zime, željeli su da dođem odmah, ali nismo se uspjeli dogovoriti.

Hajduk je bez vas potpuno drugačija momčad, kako ste vidjeli utakmicu s Dinamom koju niste igrali zbog kartona?

- Dinamo je bio bolji, igrao je bolji nogomet, a mi smo bili defenzivni i izgubili smo zbog naše dvije pogreške. Imamo mladu momčad, događaju se takve stvari, ali nema se igračima što zamjeriti.



Dobili ste Rijeku dva puta u nastavku sezone, što se može očekivati u trećem ogledu u subotu?

- Za nas je to utakmica sezone, zadnji vlak za Europu. Idemo na pobjedu i dat ćemo sve od sebe za ta tri boda. Oni su dobra momčad, u dobrom su nizu, puni su samopouzdanja, igraju dosta ofenzivan nogomet i stvaraju dosta prilika. Ali ako mi budemo pravi, imamo ih šansi pobijediti.

Igra Rijeke se vrti oko Franka Andrijaševića, kako ga zaustaviti?

- Iskusan je, poznaje ligu, poznaje i nas. Mislim da je ključ uspjeha da mi ponovimo utakmicu iz Rijeke, ona nam može biti vodilja kako trebamo igrati u subotu.

Još niste zabili prvi gol na Poljudu, je li 'jadranski derbi' prilika?

- Ma..., nek zabije bilo tko.

S Umutom se jako dobro slažete?

- Drago mi je igrati s njim jer volim visoke igrače koji mogu zadržati loptu i dodati je u prostor. Igrao sam već puno puta s takvim igračima, i zbog toga mi je on idealan partner u napadu. Ja nisam prva špica nego polušpica i s njim jako dobro surađujem, imam i dosta prostora...

Kako vidite mlade talente Biuka i Ljubičića?

- Biuk je bio jedan od najboljih na Maksimiru, ima dribling, ne boji se nikoga... Ljubičić je također bio jako dobar i zabio je protiv Šibenika... Samo neka nastave ovako, a ja vjerujem da hoće. Dobri su momci, slušaju, vidim da žele napredovati.

Pitaju li vas savjet?

- Ne trebaju mene pitati, ha, ha, ha... Ja sam drugi karakter, nisam bio tako miran i staložen s 18 godina kao što su njih dvojica.

Što vas je promijenilo od tada?

- Ha, godine te promjene, iskustvo, žena, djeca... Kao mlad izgoriš od želje, a kad uđeš u neke zrelije godine, kad zasnuješ obitelj, dobiješ djecu, neke stvari shvatiš.

Uskoro će objava kandidata za Euro, nadate li se pozivu izbornika Dalića?

- Nemamo za sada nikakvih kontakata. Radim najbolje što znam i ako me izbornik treba, ako misli da mogu pomoći reprezentaciji - ja sam tu. Naravno da bi volio opet zaigrati za reprezentaciju, pogotovo na Euru.

Kakve su šanse Hrvatske na Euru?

- Dosta je mladih ušlo u konkurenciju i treba se poklopiti dosta toga da bi ponovili uspjeh iz Rusije. Od forme, preko zdravlja, do igre... Imamo dosta kvalitetne igrače i ja vjerujem da ćemo napraviti dobar rezultat i na Euru.

Kako procjenjujete kvalitetu HNL-a?

- Liga ima dosta kvalitete, ima igrača koji svakome mogu napraviti probleme. Ako se popravi infrastruktura, liga će biti još i bolja.

Jeste li očekivali bolji Hajduk kad ste se odlučili vratiti?

- Nisam razmišljao o tome. Došao sam pomoći i to je to. Na dobrom smo putu, imamo kvalitetu i moramo samo nastaviti raditi jer ova momčad ima puno potencijala i mjesta za napredak.

Jeste li zadovoljni ovim što ste napravili u protekla dva mjeseca?

- Krivo mi je što smo zbog neiskustva i dva glupa crvena kartona prosuli bodove u dva ogleda protiv Slaven Belupa. S ta četiri boda bili bi bliže Europi, a i dojam bi sigurno bio posve drugačiji.

Osjećate li pritisak očekivanja da sami sve riješite, kao da se očekuje da sam sebi asistirate i zabijete gol?

- Igram nogomet i to je to. Nema tu pritiska.

Treneru Tramezzaniju mnogi predbacuju pretjerano defenzivni nogomet, kako vi to vidite?

- Trener ima rezultat iza sebe i ima dosta osvojenih bodova. Netko može biti nezadovoljan igrom, ali na kraju sezone će se podvući crta i vidjeti. Nije na meni da komentiram igru i trenera.

Kaže se da je kod kuće najljepše, slažete li se?

- Je, doma je najljepše, šteta je samo što nema publike. Nije isto igrati bez navijača. Nadam se da će se što prije vratiti, i da ću ja to dočekati.

Obzirom da se navijači neće vratiti prije iduće sezone, to bi značilo da ostajete i dalje u Hajduku.

- Znam, ha, ha, ha...a