U dugoj povijesti hrvatskog sportskog novinarstva ostali su upisani brojni sportski novinari i komentatori, no na tom se popisu može naći veoma malo žena, piše SBPlus.

- Zašto žene ne komentiraju utakmice? Pa ne mogu igrači toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati - jedna je od poznatih izjava legendarnog Ćire Blaževića. Mada je neke nasmijala, a neke zgrozila, činjenica je kako je otvorila veoma važnu temu u svijetu sportskog novinarstva.

Generacije sportskih obožavatelja i danas se prisjećaju riječi čuvenih komentatora kao što su Mladen Delić, Božo Sušec i Mićo Dušanović. Tijekom prijenosa nogometnih utakmica u eteru su „vladali" muški glasovi sve do svibnja prošle godine kada je 23-godišnja Leonarda Pavić ispisala povijest postavši prvom hrvatskom televizijskom komentatoricom nogometnih utakmica.

Sportska karijera

Bivša vaterpolo reprezentativka, studentica, novinarka i komentatorica na Arena TV. Sve to je mlada Leonarda, inače iz Dugog Rata nedaleko Splita. Velika je nogometna zaljubljenica, a kao dijete je maštala da će jednoga dana biti sportska novinarka.

- Od malih sam nogu stalno nešto pisala, kupovala bilježnice, prepisivala i vodila statistike, a u osnovnoj sam školi bila dio novinarske grupe - rekla nam je Leonarda prisjetivši se svojih prvih novinarskih koraka.

Odrasla je u pravoj nogometnoj obitelji, a iako joj je velika želja bila igrati nogomet, jednoga se ljeta Leonarda okušala u vaterpolu kojim se bavio njezin stariji brat. Kako nam je i sama priznala, ljubav prema vaterpolu javila se već na prvom treningu. Najprije je trenirala s bratovom ekipom, a potom je krenula igrati u tadašnjem splitskom Ženskom vaterpolskom klubu Bura.

- Rekla bih da je to bio jedan od najljepših perioda moga života i možda mi se sad stvari ne bi ovako posložile da ga nije bilo - kazala nam je Leonarda koja je tijekom sedam godina bavljenja vaterpolom došla od kadetskih do seniorskih uzrasta reprezentacije. Vaterpolom se prestala baviti nakon Europskog seniorskog prvenstva u Barceloni 2018. godine.

Kad snovi postanu stvarnost

- Nije bio nijedan trenutak u kojemu sam se premišljala - kazala je Leonarda koja je oduvijek znala da je sportsko novinarstvo ono čime se želi baviti u životu, a danas je studentica pete godine Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

- Sad mi je simpatično sjetiti se svojih prvih priloga za Radio Student i čitanja vijesti. Trebaš i napisati i snimiti nešto loše kako bi napredovao jer greške su sastavni dio života - poručila je.

U travnju prošle godine počela je raditi na Arena TV, a prvog svibnja imala je svoj prvi prijenos kada je zajedno s jednim kolegom komentirala automobilsku utrku koja je trajala šest sati. Bilo je to FIA Svjetsko prvenstvo u izdržljivosti.

- Spremala sam se za to kao da branim diplomski, a imala sam papira za jednu manju knjigu jer sam sve toliko htjela približiti gledateljima iako nemam ni vozačku dozvolu - prisjetila se.

Leonarda najčešće komentira nogomet, rukomet i vaterpolo. Nerijetko je možemo vidjeti u ulozi sportske reporterke, a ponekad sudjeluje u izradi televizijskih priloga. Iako je prilikom dolaska na Arena TV radila i magazine, danas ih je zajedno sa svim sažecima liga preuzela sportska novinarka koja se prije nekoliko mjeseci priključila njihovu timu.

Komentiravši nogometnu utakmicu rumunjske lige sredinom svibnja prošle godine, Leonarda se u dugoj tradiciji hrvatskog sportskog novinarstva upisala kao prva hrvatska TV nogometna komentatorica.

- Kad sam imala tu prvu nogometnu utakmicu, dramila sam kao da će se svijet srušiti ako kažem nešto krivo tijekom prijenosa - rekla je te naglasila da joj se u životu ništa ne može mjeriti s osjećajem koji ima tijekom komentiranja nogometnih utakmica.

Njezini snovi postali su stvarnost, ali kako nam je i sama rekla, mislila je da bi se to moglo ostvariti tek tijekom sljedećih četiri ili pet godina. Do danas se okušala u komentiranju raznih liga i natjecanja, od Korejaca i Australaca, preko američkog MLS-a i belgijske lige pa sve do Konferencijske lige i Francuza.

- U ovih devet ili deset mjeseci najviše se promijenilo to što se osjećam slobodnije. Bila sam u nekom grču jer koliko god da je to bila velika prilika i privilegija uopće raditi, s druge sam strane bila svjesna težine posla jer sam žena koja u eteru priča o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu - rekla nam je Leonarda usporedivši svoje prve i sadašnje prijenose, a nada se da će jednoga dana komentirati i utakmice Europske lige i Lige prvaka.

Kako se priprema za pojedini prijenos?

- Postoji puno informacija i najprije je potrebno razdijeliti što je važno. Najčešće prvo izvučem koga nema, tko ima žute ili crvene kartone i pogledam sastav prošle utakmice. Potom pogledam sažetke ili ono što su klubovi objavili, a zatim krenem na detalje i istaknem neku zanimljivost. Priprema ovisi i o tome prenosim li neku ligu prvi put - pojasnila nam je te naglasila da je u svemu ključna organizacija.

- Budi svoja i teži biti najbolja.

- Mislim da općenito iz dana u dan žene dokazuju kako je njima itekako mjesto u sportskom novinarstvu. Prije svega, dokazuju da je najvažnija upravo temeljita priprema, znanje, kompetentnost i ljubav prema svom poslu jer bez toga ne ide - osvrnula se Leonarda na položaj žena u sportskom novinarstvu za koje se godinama smatralo da je „muško područje".

Nikada nije imala neko negativno iskustvo, a njezine muške kolege - kako na fakultetu, tako i na poslu - ljubazne su prema njoj i uvijek ponude pomoć ako je bilo što potrebno.

- Stvarno imam veliku sreću biti okružena ljudima koji su mi prije svega dali priliku da radim ono što volim, koji žele da napredujem i koji daju sve od sebe kako bi mi pomogli u napretku, unatoč tomu što i sami imaju hrpu posla i obaveza - ispričala nam je.

- Ako netko ima mota za to, zašto se ne bi čulo više ženskih glasova. Dapače, koliko sam primijetila, ljudima je drago čuti, a i vidjeti neko osvježenje na malim ekranima - odgovorila je Leonarda na naše pitanje o tome treba li biti više sportskih komentatorica.

Savjete kolega voli zapisati i pridržavati ih se.

- Jedan kolega sportski novinar mi je savjetovao: 'Budi svoja i teži biti najbolja', a ja bih to poručila svima" - dodala je prva hrvatska TV nogometna komentatorica.

- Ako to voliš, stvarno želiš raditi i iz dana u dan se trudiš biti što bolji, to će se prije ili kasnije zamijetiti - zaključila je Leonarda.