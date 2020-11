'Moj trener je imao dogovor s nekim iz Furyjevog kuta. Ku*vin sin mi je ubacio nešto u vodu...'

Deontay Wilder očito se još ne može pomiriti s porazom od Tysona Furyja. Nakon što je dao otkaz treneru koji je bacio ručnik pa ga vratio na posao, sad ga optužuje - "Ku*vin sin mi je ubacio nešto u vodu"

<p>Imamo novi preokret u priči<strong> Deontaya Wildera</strong> i njegovog trenera Brelanda, odnosno, sad je to već postala 'zavjera'. Wilder je optužio svog trenera da mu je ubacio nešto u vodu i tako smanjio njegove mogućnosti u borbi s <strong>Tysonom Furyjem</strong>. Tvrdi da je sve to dio zavjere protiv njega kako bi se omogućila još jedna borba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Wilder i Fury na sučeljavanju</strong></p><p>- Dok sam se zagrijavao, sve je bilo u redu. Svi koji me znaju, znaju da se ne predajem nego ću umrijeti na maču ako treba. To je znao moj trener, ali nije dozvolio nešto takvo. Imao je dogovor s nekim iz Furyjevog kuta da ćemo dobiti revanš i da ubaci ručnik - rekao je, a poslije toga iznio još ozbiljnije optužbe na račun svog trenera:</p><p>- Siguran sam da mi je napravio nešto s vodom. Bio je oko nje, a samo sam pio vodu na zagrijavanju i počeo se čudno osjećati nakon toga. Ako ste dio zavjere, sranje će se prelomiti preko tvojih leđa. To je moj trener znao. Taj kujin sin mi nije ništa rekao. Govorio je da mi spašava život, ali to se ne radi u ringu. Spasiš mi život tako da ne skočim sa zgrade - nastavio je Wilder, a onda se dotaknuo i 'Ciganskog kralja':</p><p>- Oči su mu izgledale kao da je uzeo nešto. Izgledalo je kao da mi poručuje da će razbiti moje crno dupe. Naslanjao se na mene, udarao me laktovima, a sudac se ponašao kao da je sve u redu. I taj smrad je bio pijan ili je bio dio zavjere - zaključio je Wilder.</p><p>Podsjetimo, Wilder je poslije spomenutog poraza dao otkaz svom treneru, ali nakon što su se malo 'smirile strasti' odlučio je vratiti ga na posao.</p><p>- Ja sam ratnik. Osjećam isto kao što sam osjetio u borbi. Ako me moraju iznijeti, neka to bude na štitu. Ali, razumijem da je moj kut i moj tim od srca želio najbolje za mene. Mark Breland je još uvijek član tima Wilder - zaključio je 'brončani bombarder'.</p><p>Podsjetimo, Breland je u sedmoj rundi bacio ručnik u ring, a Wilder mu je zbog toga dao otkaz, bar su tako pisali američki mediji. Bivši prvak htio je ići do kraja, 'makar ga izveli na štitu', kako je i sam rekao, ali Breland je vidio da njegov boksač nije baš u najboljem stanju i prekinuo je meč. I zaista, tako je i bilo.</p><p>Ovi borci će trilogiju završiti posljednjom borbom, a vrijeme i mjesto još nisu poznati.</p>