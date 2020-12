Hrvatski nogometaš Filip Krovinović (25) rodio se u Zagrebu, a njegovi preci u glavni grad Hrvatske doselili su upravo iz Petrinje koja je stradala u razornom potresu.

- Moja Petrinja, moj grad.

Grad mojih roditelja, djedova i baka i mojih prijatelja, u kojem sam proveo prelijepe trenutke svog djetinjstva i grad u koji se uvijek s radošću vraćam. U ovim teškim trenutcima izražavam sućut svim obiteljima stradalih pogođenim potresom. Dragi građani Petrinje, suosjećam sa svima vama i imam odgovornost pomoći vam.

Prijatelji, ljudi dobre volje, No Name Boysi, Diabos Vermelhos, Baggies, Torcida, BBB i prijatelji igrači, budite uz Petrinju! - napisao je na Instagram profilu hrvatski nogometaš, a osim na hrvatskom, to je učinio i na engleskom i portugalskom kako bi bio siguran da će baš svi njegovi pratitelji shvatiti koliko je unesrećenim ljudima potrebna pomoć, a u komentarima se već javljaju ljudi diljem svijeta spremni pomoći svojim donacijama.

Filip se rodio se u Zagrebu, ali nikad nije zaboravio odakle vuče korijene pa se pozvao na odgovornost pomoći rodnom gradu svojih roditelja, djedova i baka.

Iz rodnog Zagreba i istoimenog kluba karijeru je razvio u Portugalu gdje je preko Rio Avea došao do jednog od najtrofejnijih portugalskih klubova, Benfice, a trenutačno nastupa za engleski WBA u koji ga je doveo Slaven Bilić koji je u međuvremenu dobio 'pedalu'.