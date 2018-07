Momčad dugog naziva je prvak Hrvatske u malom nogometu

Finalni turnir Coca- Cola Cup 2018., najvećeg malonogometnog turnira u Hrvatskoj održan je 30. i 31.7. u Splitu.

Split je u protekla tri dana postao centar Hrvatske u malom nogometu. Sportaši amateri iz cijele Hrvatske okupili su se na državnoj završnici Coca- Cola Cupa u Splitu, najvećeg turnira Plazma Sportskih igara mladih u malom nogometu. Igralo se u dvije kategorije U-18 (2000 godište i mlađi) i U-16 (2003 godište i mlađi). Turnir se razigravao 30. srpnja na terenima Parka mladeži i FESB Kampusa u Splitu, dok je 31. srpnja bio rezerviran za utakmice za treće mjesto i velika finala na terenima FESB Kampusa.

Prva utakmica dana donijela je dvoboj za treće mjesto u kategoriji 2003. godište između ekipa Dečki z Bregane iz Samobora i VŽ 80 iz Varaždina. Ekipa Dečki z Bregane osvojili su broncu rezultatom 2:1.

U kategoriji 2000. godište borba za broncu donijela je napetu utakmicu između ekipa Legennd (Karlovac) i MNK SV. Antun Korčula, a malo više spretnosti i sportske sreće imala je ekipa Legennd koja je pobijedila rezultatom 4:1.

Finalne utakmice prenosile su se uživo na kanalu Sport klub 1. Napeto finale za 2003. godište između ekipa Amigosi iz Bedekovčine i Platinum iz Požege u regularnom dijelu završilo je rezultatom 2:2 nakon čega su uslijedili napeti jedanaesterci i pobjeda ekipe iz Slavonije. Finale za 2000. godište igrale su ekipe Shpaneri iz Zagreba i Rumpupliranerumpumpuplice iz Knina, a ekipa s najkompliciranijim imenom osvojila je turnir rezultatom 1:0.



Nakon turnira održana je svečana dodjela medalja i pehara koje su ekipama za 2000. godište dodijelili Darko Matošković, rukovoditelj donacija i sponzorstva, CocaCola Hellenic Bottling Company, Tihomir Gudić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih i Domagoj Bradarić igrač Hajduka. Ekipe su burno proslavile pobjede ali i u duhu fair playa tješili igrači koji su izgubili.



Ekipama 2003. godište čestitke i medalje uručili su Ivana Srb, Junior Brand Manager, Coca-Cola Adria, Tomislav Gudić, direktor natjecanja Plazma Sportskih igara mladih i Grgo Anzulović, regionalni direktor prodaje, CocaCola Hellenic Bottling.

Dodijeljene su i nagrade za najboljeg igrače turnira za 2003.: Dario Bosec najboljeg strijelca: Mateo Ivanešić i golmana: Domagoj Pojer.



Za 2000. godište najbolji igrač turnira je Bruno Bitunjac, najbolji strijelac Luka Miloloža, najbolji golman Ivan Karačić, a nagrade su im uručili Duje Bajrušević prvak Hrvatske u malom nogometu i sudionik ovogodišnje Lige prvaka ali i osvajač prvih Sportskih igara mladih 2002 godine, te Ivan Delić, igrač Hajduka. S tribina je sve igrače bodrio i poznati you tuber Marko Vuletić.



Najpopularniji i najmasovniji sport na svijetu svoju veliku bazu ima i u Hrvatskoj. Coca-Cola Cup najveći je turnir u malom nogometu koji se već petu godinu organizira pod okriljem Plazma Sportskih igara mladih, a ove godine pohodio je čak 80 gradova i mjesta u Hrvatskoj i 21 županiji. Samo u Hrvatskoj ove godine sudjelovalo je više od 30.000 natjecatelja.



Tihomir Gudić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih je pratio sve utakmice i istaknuo:''Ponosni smo što se Coca- Cola Cup pretvorio u najveći turnir u sklopu Plazma Sportskih igara mladih. Želimo svoj djeci omogućiti sudjelovanje u sportu i edukaciju o važnosti bavljenja sportom i to u potpunosti besplatno što je zahvaljujući našim partnerima i sponzorima i moguće.''

Coca- Cola Cup 2018. osmišljen je kao nogometna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair playa i timskog duha. Kvalifikacijski turniri u gradovima razigravali su se u ožujku, travnja i svibnju nakon čega su uslijedila županijska finala.

Svaki turnir bio je primjer fair playa igre i sportske borbe za pobjedu jer ulog je uvijek velik: plasman na državnu završnicu u Splitu koja se održala od 29.- 31. kolovoza.



Pobjednici Državne završnice u 2003. godištu ostvarili su pravo sudjelovanja na Velikom međunarodnom finalu Plazma Sportskih igara mladih u Splitu od 22.8. do 25.8.2018. godine. Na Velikom Međunarodnom finalu sudjelovat će državni prvaci iz Srbije BiH i Hrvatske.



Nakon Coca- Cola Cupa na red će doći i državne završnice za ostale sportove u sustavu Plazma Sportskih igara mladih koje će se razigravati po sportskim terenima dijem Splita:



Odbojka i šah: 2. - 4. kolovoz

Odbojka na pijesku, Hrvatska pošta Cup u tenisu i mali nogomet (2007. godište): 6. - 8. kolovoz

HEP turnir u rukometu, stolni tenis i Kinder turnir u košarci: 9. - 11. kolovoz



Jedinstvena je to prilika za sve hrvatske školarce da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do natjecanja, sve uz nadzor organizatora.



Plazma Sportske igre mladih su najmasovnija sportska manifestacija u Europi koja pruža priliku djeci osnovnih i srednjih škola da potpuno besplatno od travnja do kolovoza sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u 10 sportova (mali nogomet, Kinder turnir u košarci, HEP turnir u rukometu, odbojka, Hrvatska pošta Cup u tenisu, stolni tenis, odbojka na pijesku, šah, graničar i atletika).



Igre se trenutno održavaju u 3 zemlje – Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, s namjerom širenja u još veći broj zemalja. U proteklih 21 godinu Sportske igre mladih okupile su preko 1.500.000 djece i mladih. Sve najbolje od Plazma Sportskih igara mladih možete pratiti na Facebook stranicama: Plazma Sportske igre mladih, Coca- Cola Cup Hrvatska i instagramu igremladih.hr