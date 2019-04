Monegaška F1 senzacija: Tata i kum me sigurno gledaju s neba

05/10/2014 - 05/10/2017 ❤ 3 ans jour pour jour que la vie d'un futur grand champion a basculé... Le temps passe à une vitesse qui ne peut se compter, mais les souvenirs, eux, resteront là pour toujours. Les années ont passé, mais à qui la faute ? La F1 est un sport où chaque pilote sait qu'il prend des risques, seulement il n'est pas dit que ceux qui gravitent autour d'un grand prix doivent jouer avec la vie des pilotes... Aujourd'hui et plus que jamais, nous voulons montrer que malgré la courte existence de Jules au milieu de sport, cela a bel et bien été la naissance d'un champion... Il n'aura peut-être pas eu la chance d'intégrer dès son arrivée, une grande écurie, mais les preuves qu'il a déjà faite, ont montré à quel point il était exceptionnel. Talent, humilité, courage, force, gentillesse et unicité auront fait de lui un exemple pour beaucoup. Pour nous tous, il est encore là et ce grâce au courage de ses parents, de sa sœur et de son frère, de toute la famille Bianchi mais également grâce à tous les fans, les vrais fans, qui ont pleuré hier quand il est parti, mais qui se donneront la force de l'honorer demain...♥🏁 Forever Jules ☝💨 #jb17 #foreverjules #associationjulesbianchi #suzuka2014 #gpjapon #driver By @celiaracing 🏁

