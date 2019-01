Monfils korak do 'Grand Slama tenisačica', zaveo treću u nizu

Alize Cornet, Dominika Cibulkova i sad Elina Svitolina. Francuski tenisač Gael Monfils u ovom bi tempu mogao stići i do 'Grand slama tenisačica' jer ljubi već treću s WTA liste, a tko zna hoće li na toj brojci stati.

Na ovogodišnjem Australian Openu ispao je u drugom kolu od Fritza (3-1), a u nastavku turnira bio je podrška svojoj novoj djevojci, Ukrajinki Eleni Svitolini.

Foto: EDGAR SU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njihova je veza već neko vrijeme bila tajna, ali mlada Ukrajinka je nakon toga priznala kako je ona nova Monfilsova djevojka.

- A što ću vam reći kad ste ionako sve vidjeli, ja se samo nadam da će Gael što dulje boraviti u loži na mojim turnirima, ali i na terenu - zaključila je Svitolina.

Alize Cornet je najlošije rangirana bivša djevojka Gaela Monfilsa i nalazi se na 46. mjestu WTA ljestvice. Slovakinja Cibulkova je 25. tenisačica svijeta, dok je sadašnja djevojka Svitolina svjetski broj 7. Tko zna, ako ne uspije sa Svitolinom, možda osvoji 'Grand Slam' s jednom djevojkom iz Top 5.

