Rebić tražio zamjenu, trener je zagrmio: Mora dati sve od sebe

Ide tamo, ide onamo. Ostaje u Eintrachtu, ipak ne ostaje. Status Ante Rebića u Eintrachtu nerješiva je enigma i za samog trenera njemačke momčadi. Mnogi klubovi pokazali su zainteresiranost za njega, no nijedna konkretna ponuda još nije stigla u Frankfurt, ali čin i se da bi Ante rado napustio Eintracht, barem kako je tvrditi prema riječima trenera Adija Hüttera.

Eintracht je izgubio od Strasbourga u prvoj utakmici playoffa Europske lige, a Rebić je svojom predstavom dobrano naljutio trenera koji nije bio zadovoljan njegovim nastupom, a posebno ga je razljutilo to što je Ante tražio zamjenu na poluvremenu.

- Ako igraš za Eintracht Frankfurt moraš pružiti baš sve od sebe, ali to nisam vidio kod njega, sjest ćemo i otvoreno razgovarati. Ako želi ostati, želim da to i pokaže, ako ne želi, onda moramo pronaći rješenje. Uopće nemam razumijevanje za njegov nastup. U svlačionici mi je rekao da želi biti zamijenjen, ali izvadio bih ga svejedno - rekao je Hütter.

Svi su se već uvjerili u Rebićeve kvalitete i mnoge je u negativnom smislu iznenadila loša predstava protiv Francuza. Bio je Ante poprilično nezainteresiran za igru. On je u ovome trenutku najbolji igrač Eintrachta, no želja za odlaskom kod njega je očita. On je svoju klasu već dokazao i pokazao, a prije dva tjedna je njegov klub opasno visio u prvom kolu njemačkog kupa, gubili su 3-2 od Mannheima, a onda se Rebinator upalio i zabio tri gola...

Klub je prošle sezone igrao sjajno, no klub su napustili Luka Jović i Sebastian Haller koji su u tercetu s Rebićem činili kamen temeljac momčadi iz Frankfurta. Njihovim odlaskom klub je izgubio na kvaliteti, a dostojna pojačanja nisu dovedena i pitanje je kako će se snaći bez njih.

To očito baš nije sjelo Rebiću koji je možda i prerastao Eintracht i spreman je za nove izazove, a svima je jasno da bi bilo kojoj momčadi bio veliko pojačanje. Hoće li otići ili ostati, imamo vremena do 1. rujna da saznamo.