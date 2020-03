'Morali su vratiti Juve na prvo mjesto pa prekinuti prvenstvo'

Jednom zaklet 'juventin', uvijek zakleti 'juventin'. Takva je politika navijača Milana i Intera, mrskih rivala koji ipak dijele nešto zajedničko, a to je mržnja prema Juventusu.

Mario Balotelli igrao je za Rossonere i Nerazzurre, a kao tipični bivši član ta dva kluba, 'staru damu' ne može na oči vidjeti pa je iskoristio prekid prvenstva kako bi malo bocnuo po aktualnim prvacima.

Serie A prekinuta je do kraja ožujka zbog korona virusa, a posljednje kolo odigrano je u nedjelju pred praznim tribinama. Juventus je u derbiju pobijedio Inter i s nova tri boda preskočio Lazio te zasjeo na prvo mjesto Serie A. A Balotelliju je tu nešto sumnjivo.

#Brescia forward Mario Balotelli joked “they waited for Juventus to go top” before suspending Serie A due to the Coronavirus outbreak and doubts play will resume on April 3 https://t.co/d7RvJMJpYW #SerieA #Lazio #Juventus #Atalanta #FCIM pic.twitter.com/O5llauqsrJ