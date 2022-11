'Moram čuvati Modrića? Pa taj me tip nikako ne pušta na miru'

U osmini finala Eura 2020 (igranom 2021.) Hrvatska je ispala nakon produžetaka od Španjolske, a jedan od najboljih igrača 'furije' na toj utakmici te općenito na prvenstvu bio je igrač Barcelone - Pedri.

Mladom veznjaku je Luis Enrique u tom susretu dao posebnu namjenu - 'ugušiti' Luku Modrića. A sad je pred njima još jedan potencijalni ogled u osmini finala budući da nam se križaju grupu.

- Došao sam na sastanak i šef mi je rekao da moram isključiti Modrića, stalno biti na njemu i ne dati mu da diše. Kada sam čuo to, rekao sam sebi: Pa, taj tip me nikako ne pušta na miru. Opet Modrić! Dao sam sve od sebe da isključim Modrića iz igre. Luka je spektakularan igrač, kojeg je jako teško zaustaviti i trudio sam se to činiti najbolje što mogu - kazao je Pedri za Marcu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pedri je tada imao tek 18 godina i 215 dana, a u džep je spremio Brozovića, Kovačića i Modrića. Do kraja Eura propustio je tek jednu minutu u šest utakmica, a proglašen je za najboljeg mladog igrača Eura i uvršten je u najbolju momčad prvenstva.

- Da mi on (op.a., Luis Enrique) kaže da skočim sa stijene, to bih napravio jer šef to kaže tako jednostavno i uvjerljivo da nas uvjeri kako će sve biti u redu. Uostalom, mi na Svjetsko prvenstvo idemo kako bismo ga osvojili.

