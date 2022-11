Messi o očekivanjima na SP-u: 'Nadamo se i Božjoj pomoći...'

Svjetsko prvenstvo u Kataru gotovo sigurno će biti 'posljednji ples' najvećih nogometnih imena poput Cristiana Ronalda, Luke Modrića, ali i Lionela Messija, kojemu od spomenute trojke kladionice daju najviše šanse da sa svojom reprezentacijom ode do kraja. Također, Messi je uz Mbappéa najveći favorit za titulu najboljeg igrača SP-a (Fifa World Cup Golden Ball), nagradu koju je već osvojio 2014.

Za dnevnik Ole argentinski je majstor progovorio o prethodnim Mundijalima, sličnosti s njima, ali i pritisku...

- Ne. Nemam ga (op.a., pritisak). Trudim se ne imati ga. Razmišljam trebam li učiniti nešto ili ne trebam, ali općenito sam miran - priča Messi.

Za Messija će ovo biti peto svjetsko prvenstvo. Prvo je odigrao još 2006. u Njemačkoj.

- Na prvom sam bio jako mlad. Uživao sam u njemu, a u isto sam vrijeme imao nevinost i bijesnu želju za igrom, želju za nečim većim. Zatim, Svjetsko prvenstvo 2014., gdje smo bili vrlo dobri i što je bilo nezaboravno iskustvo. Tada sam shvatio da je najvažnije da momčad bude ujedinjena i da to vas to dugoročno vodi do cilja.

Prvu utakmicu na natjecanju, što će u njegovom slučaju protiv Saudijske Arabije, označio je izrazito važnom.

- Danas osjećam puno sličnosti između ove momčadi i one iz 2014. Mislim da sam naučio kako dobro započeti Svjetsko prvenstvo i pobijediti u prvoj utakmici, mislim da je to temelj i da te to obilježi za ostatak natjecanja - rekao je Messi pa zaključio:

- Dat ćemo sve od sebe i boriti se. Nitko nam neće ništa pokloniti. Nadam se da će nam i Bog pomoći.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo je jedino natjecanje koje je Messi igrao, a nije osvojio. Argentina je u grupi C s Meksikom, Saudijskom Arabijom i Poljskom.

