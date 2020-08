'Moramo se satrati da dobijemo ovu i svaku drugu utakmicu...'

Naša je obaveza prema navijačima da budemo pravi, da ostavimo srce na terenu i da dobijemo utakmicu protiv Slaven Belupa. I nema razloga da bude drugačije, kaže trener Hajduka

<p><strong>Hari Vukas</strong>: drugi čin trećeg mandata na klupi Hajduka. U prva dva mandata tri puta je slavio protiv <strong>Slaven Belupa</strong> koji mu u subotu dolazi u goste na Poljud, i to nakon dobre igre i pobjede protiv Osijeka.</p><p>- Uočili smo da je u Osijeku bilo dosta dobrih stvari ali i stvari koje treba korigirati. Pobjeda u Osijeku je vrlo vrijedna i idemo dalje popravljati ono što može biti bolje a nastaviti kontinuitet onoga što je bilo dobro - rekao je privremeni trener Hajduka u najavi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hari Vukas uoči Slaven Belupa</strong></p><p>Slaven Belupo je u prva dva kola osvojio svega jedan bod, ali lako je mogao i svih šest...</p><p>- Slaven je momčad koja ima stabilnost u igri koju im je osigurao trener koji provodi isti sustav u prošloj i ovoj sezoni, dosta su nezgodan i organiziran protivnik, analizirali smo njihove dvije utakmice u kojima nisu imali sreće i mogli su izaći s puno većim bodovnim učinkom nego što jesu. No što je tu je, mi znamo da je ta utakmica za nas bitna, znamo da se moramo 'satrati' da bismo dobili i tu, i svaku drugu utakmicu.</p><p>Vukas je uvjeren da se Slaven Belupo neće na Poljud doći isključivo braniti, nego da će pokušati kroz čvrstu obranu i kontra napade doći do bodova.</p><p>- Vidjeli smo u analizi njihove igre taj miks, znaju kad će napadati, kad će se braniti, ali i mi smo spremni na sve i vjerujemo da će momci odgovoriti svim izazovima nakon pobjede u Osijeku i dobre atmosfere nakon te utakmice. Moram ih pohvaliti, stvarno su dobro radili ovaj tjedan i siguran sam da će to dobro izgledati.</p><p>Po prvi put trebao bi zaigrati <strong>Dimitrios Diamantakos</strong>.</p><p>- On je zbilja veliko pojačanje za nas, odslužio je i tu kaznu i može nastupiti, što je za nas dodatni poticaj. On je stvarno jako dobar igrač koji bi trebao pokazati koliko dobroga može donijeti ovoj momčadi.</p><p>Za kraj je Vukas poslao poruku navijačima.</p><p>- Za nas je veliki hendikep što se igra bez navijača, uvjeren sam da će navijači diljem Splita, Dalmacija i šire biti uz nas putem malih ekrana, a mi im poručujemo da ćemo napraviti sve za pobjedu. Naša je obaveza da budemo pravi, da ostavimo srce na terenu i da dobijemo tu utakmicu. I nema razloga da bude drugačije...</p>