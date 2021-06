Hrvatska košarka je već godinama u strmovitom padu, to je svima jasno, a taj pad je napokon odlučila zaustaviti organizacija koja je to odavno trebala napraviti, a to je Hrvatski košarkaški savez.

Kako bi podignuo kvalitetu hrvatske košarke i omogućio našim mladim košarkašima konstantan razvoj, uz nastup na međunarodnoj sceni, što bi im donijeli neprocjenjivo iskustvo, HKS je odlučio iz vlastitih sredstava uložiti dva milijuna kuna.

Prvi milijun bi bio rezerviran za klub koji se odluči participirati u košarkaškoj Ligi prvaka, koja je pod okriljem FIBA-e. HKS bi u tome slučaju lobirao za hrvatskog predstavnika i omogućio mu direktan plasman u natjecanje bez kvalifikacija. Zadar, kao aktualni prvak, je imao pravo prvi birati. No, Zadrani su se nećkali pa odbili, a to je iskoristio Split koji se prijavio za Basketball Champions League.

Iako je ovo značilo kako će Splićani vjerojatno istupiti iz ABA lige, to ipak nije klupski plan. Žele ostati u regionalnoj ligi i igrati na tri fronta, ali to će biti praktički nemoguće s jednom momčadi. Za takav podvig bi im trebalo minimalno dvadeset igrača.

To je jedino uspijevalo Cedeviti, dok joj je sjedište bilo u Zagrebu, no tada su 'vitamini' imali dvije momčadi, jedna koja je igrala Prvenstvo Hrvatske, a drugu koja je igrala Eurokup i ABA ligu. Tri natjecanja ukomponirati s jednom momčadi bit će nemoguć zadatak za momčad s Gripa. Samo u netom završenoj sezoni Splićani su bili na izmaku snaga s više od 80 utakmica u nogama.

No, još veći problem je što Splićani imaju tek nekoliko igrača u rosteru. Split je klub koji ovisi uvelike o politici, a promjena gradske vlasti će ovisiti i o klupskim planovima za budućnost. Ugovori su istekli treneru Mili Karakašu, igračima Marku Lukoviću, Pavlu Marčinkoviću, Luki Babiću, Roku Ukiću...

- U Splitu je teška situacija. Promijenila se vlast u gradu, pitanje je hoće li ostati stari Nadzorni odbor, jako puno ovisi o novom gradonačelniku. I dalje budžet, igrači, tko će biti trener. U ovome trenutku se baš ništa ne zna. Ovi mlađi igrači jedini ne mogu nigdje pobjeći, njih vežu ugovori. Babić, Kedžo, Luković, Đoković, ja, nama su svima istekli ugovori - kazao nam je nedavno Pavle Marčinković.

Unatoč i dalje nesređenoj situaciji, klub se odlučio prijaviti za Ligu prvaka, očito mišljenja da će im HKS-ova stimulacija od milijun kuna biti od velike pomoći.

Kako god, europska natjecanja će se napokon vratiti na Gripe. I dalje se ulaskom u ovu kultnu dvoranu osjeti miris uspjeha i nevjerojatne generacije koja je bila prvak Europe 1989., 1990., 1991. godine. Bit će sjajno opet zaigrati u jednom europskom natjecanju, makar je FIBA-ina Liga prvaka daleko od nečeg velikog.