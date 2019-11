Moro: Igrat ćemo kao da nam je zadnja utakmica u životu...

Možete nas očekivati u izdanju kao da nam je zadnja utakmica, poručio je Nikola Moro dva dana prije "uzvrata" Dinama i Šahtara na Maksimiru na druženju s novinarima.

- Prolazak dalje najveća nam je motivacija koju možemo imati, ništa nam drugo ne treba. Iako, s time dolazi i pritisak, no isto je i s njima.

Nenad Bjelica ima problema s načetima i poluozlijeđenima, ali u ovakvim se utakmicama uvijek stišću zubi.

- Koga nema, bez njega se može. Mi smo dosad puno puta pokazali to i ne bi trebalo biti straha. Marlos i Taison? Dobri su, brzi su, ali mi smo koncentrirani na sebe.

Koliko će ovo biti drugačija utakmice od one prije dva tjedna?

- Tamo smo imali tri boda, jednako i oni, no sada počinje druga faza grupe i počinje se rasplitati prolazak. Ima veću težinu. Rasprodan stadion? Nadam se samo da kiša neće potjerati navijače.

Šahtar je prije nekoliko dana ispao iz Kupa od Dinama, bilo bi lijepo da ga iz LP-a izbaci i zagrebački?

- Vidio sam to, odigrali su nakon nas bez golova s Oleksandrijom, ali sad su pobijedili opet. Da, nadam se da hoćemo, no tri su kola do kraja, dosta je bodova u igri - govori Dominik Livaković.

- Gledao sam ih protiv Atalante i mogu reći da u gostima nekako više čekaju kontre. Po tome ispada da bolje igraju u gostima, ali vidjet ćemo u srijedu. Ozljede? Vidio sam da im nedostaje Konopljanka, ali sve su to vrhunski igrači, tko god da igra, svejedno je.

Kako se Liviju čini skupina?

- Atalanta je puno bolja nego prikazuje tablica u Ligi prvaka, sada opet i u Italiji dobro igraju. City? Nek dobije sve do kraja osim nas u zadnjem kolu, ha, ha.

Puno će opet napadačkog tereta biti na Bruni Petkoviću.

- Ovo je Liga prvaka i rekao bih da nikakav negativan rezultat ne može posebno utjecati na momčad. Šahtar igra lijep nogomet, vidjeli smo i u Ukrajini, no mi smo se dobro branili. Očekujem tvrdu utakmicu.