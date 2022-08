Bakljada i pjesma u čast Livaje: Dobio nagradu Hajdučko srce!

Nakon pet godina stanke navijačka skupina Torcida večeras je dodijelila nagradu Hajdučko srce. Očekivano, nagradu je dobio Marko Livaja, najbolji igrač, najbolji strijelac Hajduk i ljubimac navijača. Nagrada je Marku uručena večeras na Torcida kupu, a nakon uručenja navijači su zapalili bengalke i svom ljubimcu zapjevali "Jedan je Marko Livaja".

Inače, predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić je upravo na Torcida kupu prije dva tjedna objavio kako je Livaja produžio ugovor s 'bilima' do 2027. godine što je izazvalo opću euforiju među prisutnima.

- Mi smo ga uspjeli jednom dovesti dva puta zadržati. Marko je simbol Splita, navijača, mangup je, lucidan, ali iza svega stoji on, ima sve što treba. Nekome se može sviđati, nekome ne mora, ali to treba poštovati. Mi smo njemu isto pokazali petogodišnjim ugovorom. O iznosima se ne priča, nema klauzula, ako njemu dosadi on će otići, ako nama dosadi, u što sumnjam, mi ćemo mu reći da ode. Poznavajući njega Hajduk će biti na prvom mjestu, a oko ugovora se mi dogovaramo 20 sekundi. Koliko god smo mu dali malo smo mu dali. Njegov značaj za klub svi znate, recimo 10.000 dresova smo prodali, 75.000 članova nisu radi mene, nego radi njega. Ali on je razuman i stavio se u okvire Hajduka. Pored svega bi ga htjeli i brendirati. Svi ga koriste, on ima strpljenja i empatije za sve, a mi bi htjeli to naplatiti - rekao je tada predsjednik Jakobušić.

A onda je na red došao i Marko Livaja (28) koji se osvrnuo na novi ugovor i pitanje misli li karijeru završiti u Hajduku.

- Nikad se ne zna, vidjet ćemo što je u najboljem interesu Hajduka. Osjećam se dobro, nisam razmišljao o ponudama, lijepo mi je kući, imamo dosta stvari za napraviti i nadam se da ćemo to i ostvariti. Ulazak u Europu, da se i tamo pokažemo, a osnovno je prvenstvo koje nismo osvojili 18 godina i to je primarni cilj. Bolji smo nego prošle sezone, ali trebamo par pojačanja. Dečki su se promijenili, prošla momčad nije se znala nositi s pritiskom dok ova to može. Dižemo se i na dobrom smo putu - rekao je Livaja.

Prošle sezone bio je najbolji strijelac HNL-a i odveo je Hajduk do trofeja u Kupu, a u istom ritmu nastavio je i u novoj sezoni. Nakon dva kola zabio je tri gola i donio Hajduku šest bodova. Naslov prvaka je uvijek cilj, a velika želja iskorak u Europi. Splićani u četvrtak otvaraju svoj europski put na Poljudu protiv Vitorije Guimaraes u trećem pretkolu Konferencijske lige. Ako se Majstor s mora domogne play-offa, tamo ga čeka pakleni zadatak. Polufinalist Lige prvaka Villarreal.

Hajdučko srce nagrada je koju dodjeljuju navijači Hajduka – Torcida – a dodjeljuje se igraču koji je tijekom sezone pokazao najborbeniju i najpožrtvovniju igru...

Dobitnici nagrade Hajdučko srce.

