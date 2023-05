Mou razočaran kaznom Juveu: Prvenstvo je sad falsificirano

Roma je remizirala protiv Salernitane (2-2) u 36. kolu Serie A, a momčad Josea Mourinha izgubila je vrijedne bodove u borbi za Ligu prvaka. Dok su oni to napravili na terenu, njihovi kolege iz Juventusa su 'za zelenim stolom' izgubili 10 bodova i ispali iz 'europskog kruga'.

- Za mene je to šala s obzirom na to da su u igri još dvije utakmice. Da su mi to rekli prije utakmice protiv Monze ili Bologne, pristup bi nam bio drugačiji, ali znam da je Juventus uzimao bodove na terenu. Žao mi je Allegrija i igrača, prvenstvo je sad falsificirano i više o tome ne želim pričati.

Podsjetimo, 'stara dama' je zbog financijskih nepravilnosti i 'čudnih' transfera dobila kaznu od 10 bodova, a nakon toga je uslijedio i poraz od Empolija (3-0) u gostima.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

- Žao mi je zbog profesionalaca poput mene jer plaćaju skupe pogreške koje su napravili direktori i klub - objasnio je Mourinho.

Sad je Roma šesta s 60 bodova u Serie A i na posljednjem mjestu koje vodi u Europu, dok je Juventus iza njih s bodom manje (59). Još su dva kola do kraja, a sve je 'otvoreno' jer 'staroj dami' slijedi utakmica protiv Milana na domaćem terenu.