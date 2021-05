Chelsea je izbacio Real Madrid iz Lige prvaka pobjedom 2-0 na Stamford Bridgeu i plasirao se finale u Istanbulu!

Golove za 'plavce' zabili zabili su Timo Werner i Mason Mount.

- Ne mogu opisati utakmicu riječima. Sjajan nastup večeras. Bila je to teška, teška utakmica. Mogli smo zabiti pet golova, ali najvažnije je da smo večeras pobijedili - rekao je Mount.

Englezi su poveli golom često kritiziranog Tima Wernera, koji ima problema sa završnicom, ali njegov doprinos momčadi je nemjerljiv.

- Bilo je to za 1-0, ali to stvarno nije bilo važno, jer ako postignu pogodak, vratili su se u igru. Drugi gol dao nam je olakšao posao. Dali smo sve od sebe. Imali smo nekoliko prilika u kojima smo osvojili loptu i trebali zabiti, ali zabili smo pretkraj utakmice i to je sjajno - presretno je rekao engleski reprezentativac.

Chelsea će u finalu Lige prvaka igrati protiv Manchester Cityja 29. svibnja u Istanbulu, a ranije će igrati finale FA kupa protiv Leicestera.

- Nismo još ništa osvojili. Imamo sad dva finala i nadam se da ih možemo osvojiti - rekao je strijelac drugog gola.

Osim finala Lige prvaka, sa Manchester Cityjem igraju i u Premiershipu sljedećeg vikenda.

- Igramo s njima u subotu. Već smo tri puta igrali ove sezone, bit će to nevjerojatna utakmica - zaključio je Mount.

Trener Chelseaja Thomas Tuchel izborio je finale Lige prvaka drugu godinu zaredom. Prošle je godine s PSG-om zapeo protiv Bayerna, a ove će na Guardiolin 'stroj'.

- Zaslužili smo pobjedu. Prvo poluvrijeme bilo je teško jer je Real imao posjed, ali mi smo bili bili opasni u kontrama. Bili smo 'gladni'. Drugo je poluvrijeme bilo još bolje, odlična obrana, a mogli smo zabiti i puno ranije. To je fantastično postignuće i velike čestitke momčadi - nahvalio je svoju momčad njemački stručnjak.