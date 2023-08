Mourinha optužili da je ponizio Zekića, zapravo je bio gospodin: Inzistirao je, ma svaka mu čast

Momčad albanskog Partizanija koju vodi hrvatski trener Zoran Zekić izgubila je s 2-1 u prijateljskoj utakmici od talijanske Rome, a susret je obilježio trenutak u kojem je Jose Mourinho iz igre izvadio Houssema Aouara, a pisalo se da je to napravio kako bi zaštitio igrača od oštrih prekršaja albanske momčadi.

Preciznije, izvadio je igrača i nikoga nije uveo umjesto njega, a taj su potez svi ispratili u čudu te su neki dodali kako je time ponizio Zekića i njegove igrače, ali to nije bila istina. Sve je demantirao sam Zekić.

- Igrač nam se ozlijedio, a više nisam imao pravo na zamjenu. Kad je to Mourinho shvatio, odlučio je izvući svog igrača s terena kako bismo igrali 10 na 10. Postupio je kao gospodin, svaka mu čast na tome - objasnio je trener Partizanija za Sportske novosti pa zaključio:

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

- Kad sam shvatio što radi, prišao sam mu i rekao da za to nema potrebe, ali inzistirao je i još jednom mu svaka čast. Oduševio me i to je jedina istina.

Hrvatski trener stigao je na početku sezone u albanski Partizani nakon što je otišao iz Slaven Belupa. Albansko prvenstvo još nije počeo pa je Zekić na utakmici s Romom brusio formu svojih igrača za sljedeći tjedan kada ih očekuje uzvrat kod latvijske Valmiere u trećem pretkolu Konferencijske lige. U prvom susretu je Partizani slavio 2-1.