Jose Mourinho: Da vas čujem! Što kažete, da nemam pojma?

Manchester United šokirao je Juventus (2-1) u samoj završnici i odnio velika tri boda, a opet je u centru pažnje bio trener Uniteda kontroverzni Jose Mourinho. Navijači Juvea ga ne vole još od kako je vodio Inter, a on ih je odlučio malo provocirati nakon velike pobjede.

Portugalac je nakon posljednjeg zvižduka uletjeo na travnjak i gestom provocirao navijače Stare dame, poručivši im: 'Što je, rekli ste da nemam pojma?'

Whether you like him or hate him, Jose Mourinho is one of the best characters alive. This man doesn't care about anything, what a legend. pic.twitter.com/2PA01R0ykY