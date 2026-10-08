Mourinho: Imat ću 80 godina kad konačno presude Cityju

Engleski nogometni premierligaš Manchester City uložio je žalbu na odluku Neovisne komisije koja je proglasila City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od devet sezona.

Neovisna komisija Premier lige je 29. rujna proglasila Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od devet sezona. Komisija je utvrdila da je City između 2009. i 2018. sklopio "lažne" ugovore s nizom svojih komercijalnih partnera, kao i oslanjao se na "lažne" sporazume s drugima, kako bi umjetno napuhao prihode kluba i smanjio troškove.

Klub je podnosio pogrešno iskazane račune i prikrivao pravo stanje svojih financija od revizora i nogometnih regulatora. Premier liga navodi kako je utvrđeno da je svrha ovih shema bila umjetno napuhati prihode kluba i smanjiti njegove troškove za više od 900 milijuna funti tijekom dotičnog razdoblja, kako bi se činilo da se pridržava financijskih pravila. Nejasno je hoće li sankcije biti objavljene prije razmatranja žalbe i hoće li odmah stupiti na snagu, s obzirom na to da je predstavnik lige za Reuters izjavio kako o tom procesu ne mogu govoriti zbog povjerljivosti podataka.

Slučaj je na sebi svojstven način komentirao Jose Mourinho u razgovaru s urednikom Corriere dello Sport Ivanom Zazzaronijem uoči gostovanja Real Madrida kod Rome u Ligi prvaka, zakazanog za 14. listopada. Portugalski trener vraća se na Olimpico, gdje je od 2021. do početka 2024. vodio Romu, s kojom je 2022. osvojio Konferencijsku ligu.

- Manchester City? Radije bih se malo nasmijao tome. Mislim da ćemo na kraju doći do zaključka, ali nas dvojica, koji smo u šezdesetima, morat ćemo imati sreće da još budemo živi kad stigne konačna presuda. Sad će doći odluka, pa žalba... Imat ću 80 godina - rekao je Mourinho komentirajući dugotrajni disciplinski postupak.