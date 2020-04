Mourinho izveo igrače u park, policija zna za kršenje izolacije

Portugalac bi se zbog toga vrlo lako mogao suočiti sa policijskom prijavom jer fotografije su izašle u javnost kao i informacija da je upravo Jose Mourinho inicirao trening u parku u sjevernom Londonu.

Britanske su vlasti donijele jasne odredbe o izolaciji tj. ponašanju prigodom izlaska u javnost, a te je odredbe, piše Guardian, Mourinho prekršio zajedno sa trojicom svojih igrača (Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez i Ryan Sessegnon).

#thfc manager José Mourinho is adamant social distancing was respected during his training session with Tanguy Ndombele on Hadley Common. | @Guardian_Sport pic.twitter.com/5lM015B9Fh