Mourinho je sve dogovorio s Fenerom: Napast ću Ligu prvaka

José Mourinho (61) proveo je ovu subotu u Londonu gledajući finale Lige prvaka kao komentator jedne britanske televizije, nisu ga baš "šmekali" navijači Borussije Dortmund koji su mu zviždali nakon što se pojavio na velikom semaforu između dva pojavljivanja njihova miljenika Jürgena Kloppa. Ali već u nedjelju Portugalca očekuje bitno drugačija atmosfera kad Englesku zamijeni Turskom.

"Posebni" je u subotu sve dogovorio s Fenerbahčeom, javlja stručnjak za transfere Fabrizio Romano. U nedjelju će ga predstaviti u turskom velegradu. U prilog tome ide i intrigantna objava turskog kluba na platformi X: "Nemojte praviti planove za sutra navečer".

- Želim otići u Fenerbahče, ali to još nije gotovo i ne mogu to službeno potvrditi. Znate da volim izazove pa, ako odem, borit ćemo se za Ligu prvaka. Neće biti lako, trebamo proći tri runde da dođemo do ligaške faze. Osam igrača je na Euru i neće biti na pripremama - komentirao je Mourinho pa na pitanje tko mu je najpoznatiji čovjek u telefonskom imeniku ispalio:

- Predsjednik Fenerbahčea.

Fenerbahče je izgubio borbu za naslov prvaka u Turskoj, tri boda više imao je Galatasaray, a sad bi Dominika Livakovića i društvo trebao preuzeti jedna od najvećih faca u svijetu nogometa. Bit će mu to deseti klub karijere nakon Benfice, Leirije, Porta, Chelseaja, Intera, Real Madrida, Manchester Uniteda, Tottenhama i Rome. U Feneru će naslijediti Turčina Ismaila Kartala (62) kojem je ugovor istekao po završetku sezone. Mourinho je potpisao na dvije godine uz opciju produljenja na treću.