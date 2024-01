Mourinho najavio: Kad to izađe, vidjet ćete da sam totalni idiot

Oko brazilske nogometne reprezentacije spominjala su se velika trenerska imena, a među njima je bio i 'Posebni' Portugalac Jose Mourinho (60). Nagađalo se o tome da su razgovarali, ali je trener Rome sad sve pojasnio.

- S Brazilom nisam razgovarao. Rekao sam agentu da ne želim znati za bilo kakve ponude dok ne budem znao ostajem li u Romi. To što su se spominjala neka trenerska imena za dolazak ovdje, ne vjerujem da je istina jer je iskrenost obostrana ovdje. Nema razloga da ne vjerujem da je obitelj Friedkin iskrena sa mnom kao što sam ja s njima - započeo je 'Mou'.

Već je bio dio Netflixovog serijala 'The Playbook' u kojem su se bavili trenerima različitih sportova, a sad će 'Posebni' Portugalac dobiti svoj dokumentarac.

Foto: John Sibley/REUTERS

- Idućeg će se četvrtka emitirati dokumentarni film o meni, a u njemu ćete saznati stvari nakon kojih ćete znati da sam totalni luđak. S Romom svojevremeno još nisam potpisao ugovor, ali dao sam riječ da ću doći. Drugi klub me nakon toga kontaktirao i upitao da poništim dogovor s Romom, a kad film izađe će mi svi reći da sam potpuni idiot. Predsjednika kluba odmah sam obavijestio kad su me kontaktirali Portugal i Saudijska Arabija - zato ne vjerujem da u Romi pričaju iza mojih leđa s bilo kime, jer ja to ne radim - zaključio je Mourinho.

Na klupu rimskog kluba stigao je početkom srpnja 2021. godine, a do danas je prema Transfermarktu na klupi 'vučice' u 135 utakmica slavio 68 puta, 29 puta je remizirao, a 38 puta izgubio.