Mourinho: Plakao sam jednom, kad me izbacio Bayern u LP

Već godinama jedan od najpoznatijih svjetskih trenera Jose Mourinho otkrio je kako je jedini put u životu nakon poraza zaplakao 2012. godine kada je izgubio od Bayerna u polufinalu Lige prvaka s Realom.

Portugalski strateg Real je vodio kroz moćnu sezonu u domaćem prvenstvu, a njegovi dečki bili su favoriti i za Ligu prvaka, no ispriječio se Bayern u kojem su tad igrala i dva Hrvata - Ivica Olić i Danijel Pranjić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U tom je polufinalnom okršaju Real izgubio na penale. Svoje udarce s bijele točke promašili su Cristiano Ronaldo, Kaka i Sergio Ramos.

- Nažalost, to je nogomet. Cristiano, Kaka, Ramos... to su tri nogometne zvijeri, nema sumnje, no i oni su ljudi. To je jedini put u karijeri da sam plakao zbog poraza. Aitor Karanka i ja stali smo ispred moje kuće i zaplakali u autu - rekao je Mourinho za Marcu pa nadodao:

- Bilo je jako teško jer smo bili najbolji te sezone.

U finalu bi ga čekao Chelsea, njegov bivši klub, a 'plavci' su tamo i slavili. Isto nakon penala! Nakon prvih 90 minuta utakmice bilo je 1-1, a u penalima su za Bavarce kobni bili promašaji Ivice Olića i Bastiana Schweinsteigera...