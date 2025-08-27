Mourinho traži novog golmana, Livakovića žele dovesti Englezi

Dolazak karizmatičnog Joséa Mourinha na klupu Fenerbahčea pokrenuo je lavinu promjena. Jedna od ključnih pozicija na kojoj "The Special One" inzistira na pojačanju jest ona golmanska, a glavna meta postao je čuvar mreže Real Madrida Andrij Lunin, piše katalonski Sport. Taj interes izravno ugrožava status hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića, čiji se dani u Turskoj čine odbrojanima.

Lunin kao prioritet

José Mourinho označio je Andrija Lunina kao idealno rješenje za vrata Fenerbahčea. Ukrajinac je prošle sezone briljirao u dresu Real Madrida zamijenivši ozlijeđenog Thibauta Courtoisa. Upravo je Mourinho, piše Sport, savjetovao upravu da krene po 26-godišnjeg vratara.

Ipak, posao je daleko od realizacije. Real Madrid nema namjeru olako se odreći pouzdanog Ukrajinca, s kojim ima ugovor do 2030. Spremni su razgovarati jedino ako sam Lunin zatraži odlazak, a cijena se procjenjuje na 20 do 25 milijuna eura. Navodno je Lunin već odbio prvu ponudu, želeći se boriti za mjesto u Madridu.

Livakovićeva neizvjesna budućnost

Dok Fenerbahče cilja na Lunina, Livakovićeva budućnost je neizvjesna. Turski mediji navode kako Mourinho nema puno povjerenja u hrvatskog golmana te prednost daje domaćem igraču İrfanu Canu Eğribayatu. On je branio u svih pet ovosezonskih utakmica Fenera. Livaković, svjestan situacije, traži novi klub. Ograničena minutaža mogla bi ugroziti njegovu poziciju prvog golmana hrvatske reprezentacije uoči SP-a 2026., što mu je prioritet. Zbog toga je odlazak najizglednija opcija.

Pregovori s Nottingham Forestom u zastoju

Najkonkretniji interes pokazao je engleski Nottingham Forest. Pregovori su započeli, no došlo je do zastoja. Problem je nastao oko plaće jer engleski klub nije spreman pokriti cjelokupni iznos koji Livaković prima u Fenerbahčeu, piše portal Nottingham Forest News, a turski klub ne pristaje na dijeljenje troškova.

Prijelazni rok ulazi u završnicu, a situacija oko golmana u Fenerbahčeu doseže vrhunac. Mourinhova odlučnost da dovede pojačanje stavlja Livakovića u nezavidan položaj. Iako je transfer Lunina kompliciran, namjera istanbulskog kluba je jasna. Odlazak hrvatskog reprezentativca čini se gotovo neizbježnim, a sljedeći dani pokazat će gdje će nastaviti karijeru. Reprezentaciji bi se trebao priključiti u ponedjeljak, a onda će njegov status komentirati i izbornik Zlatko Dalić.