Mourinho: Vini je sjajan dečko, ali da sam on otišao bih iz Reala

Trener Real Madrida José Mourinho izjavio je u subotu da bi gotovo sigurno napustio klub "prošlog ljeta" da je bio na mjestu Viniciusa Juniora koji trenutačno odrađuje suspenziju od četiri utakmice zbog povlačenja protivnika za kosu. Ovaj 26-godišnji brazilski napadač, koji se tijekom svoje dvije godine u Madridu muči s povratkom u najbolju formu, često je bio na meti na španjolskim stadionima, gdje je u nekoliko navrata bio izložen rasističkim uvredama.

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Tijekom posljednje dvije sezone suočavao se i s negodovanjem navijača vlastitog kluba zbog svojih igara na terenu, dok je njegov temperament povremeno dovodio do opomena ili crvenih kartona, posljednji put prošlog vikenda protiv Villarreala, kada je isključen jer je protivnika povukao za kosu.

- Vini? On je fantastičan dečko, jako mi je drag. Zaista cijenim činjenicu da uspijeva živjeti i opstati u ovakvom okruženju s osmijehom na licu. Da sam na njegovom mjestu, vjerojatno više ne bih bio ovdje, izjavio je Mourinho na konferenciji za novinare uoči utakmice La Lige protiv Seville.

Foto: Alejandro Martinez Velez

- Prošlog ljeta vjerojatno bih inzistirao na odlasku u drugu ligu, u drugu zemlju, negdje gdje postoje klubovi i stadioni na kojima bi mi protivnici iskazali poštovanje. No, iz ljubavi prema Real Madridu, i vjerujući da stvari uvijek mogu krenuti na bolje, odlučio je produžiti ugovor, pojasnio je.

Prema pisanju španjolskih medija, za Viniciusa interesirao se, između ostalih, i aktualni engleski prvak Arsenal, no on je odlučio ostati u Madridu, osiguravši pritom unosno produljenje ugovora koje traje do 2032. godine. Brazilski napadač, koji je suspendiran za sljedeće četiri utakmice, mora iskoristiti to vrijeme kako bi "radio više od bilo koga drugoga", istaknuo je njegov trener, koji mu i dalje pruža punu podršku.

Real Madrid, koji se trenutno nalazi na četvrtom mjestu u La Ligi sa šest bodova zaostatka za neporaženim vodećim sastavom, Barcelonom, u nedjelju će na stadionu Santiago Bernabéu ugostiti Sevillu.