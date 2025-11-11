Obavijesti

Mourinho zamrznuo 'vatrenog' na klupi: 'Još se nije uklopio...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ivanović u Benfici na klupi, Mourinho ga zamijenio Pavlidisom! Hrvatski napadač dobio samo minutu u zadnje tri utakmice, projekt Ivanović još u razvoju

Hrvatski nogometni napadač Franjo Ivanović izrazio je prošli mjesec zadovoljstvo dolaskom Josea Mourinha na klupu Benfice, ali 62-godišnji Portugalac je zatim promijenio formaciju zbog koje u posljednje vrijeme ne igra. Benfica je u kolovozu dovela 22-godišnjeg Ivanovića za 22,8 milijuna eura iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisea, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog igrača ljetos.  U početku je igrao u Lisabonu, ali situacija mu se zakomplicirala nakon što je krajem rujna došao Mourinho.

"Special One" je Ivanovića posljednji put stavio u prvu postavu prije dva tjedna u Kup utakmici s Tondelom. Izvadio je hrvatsku "devetku" nakon 64 minute pri rezultatu 1-0.

Primeira Liga - Benfica v Arouca
Foto: Pedro Nunes

"Utakmica je dobila drugo naličje, napose kada sam uveo (Vangelisa) Pavlidisa. Ekipa se počela bolje povezivati, igra je postala fluidnija i kvalitetnija prema naprijed", izjavio je nakon utakmice Mourinho, prema pisanju tamošnjih sportskih novina Record.

Benfica je zabila još dva gola i slavila s 3-0. Od tog trenutka Ivanović je dobio samo minutu na terenu u posljednje tri utakmice. Tu posljednju minutu odigrao je u nedjelju u prvenstvenom remiju 2-2 s Casa Piom. Prethodno je ostao na klupi u pobjedi nad Vitorijom Guimaraes od 3-0 i porazu od 0-1 od Bayer Leverkusena u Ligi prvaka. Nikada se tako nešto nije dogodilo kada je trener bio Bruno Lage.

Record je izvijestio u ponedjeljak da "projekt Ivanović još treba doraditi". "Opće mišljenje je da se još uvijek nije posve uklopio u momčad", naveo je taj dnevnik.

FILE PHOTO: Fenerbahce coach Jose Mourinho
Foto: Murad Sezer

Mourinho je nakon dolaska u klub stavljao Ivanovića na lijevo krilo, a onda rekao da igrač ima poteškoća s djelovanjem na krilnoj poziciji. Pod trenerom Lageom, koji je doveo hrvatskog golgetera iz Belgije, Ivanović je igrao u napadu zajedno s nešto isturenijim Pavlidisom. To je bila pozicija na kojoj je igrao i u briselskoj četvrti Saint-Gilloise gdje je prošle sezone zabio 21 gol.

Ivanović je u Lisabonu vježbao i druge napadačke pozicije iza špice, ali sve se promijenilo kada je Mourinho promijenio formaciju. Portugalac drži Pavlidisa u špici, a iza njega trojicu veznih igrača, zbog čega Ivanovića ostavlja na klupi smatrajući ga klasičnim napadačem "devetkom". Mourinho zasad u napadu daje prenost Pavlidisu, a Ivanoviću je dao oko 30 posto od mogućih minuta. Kod prethodnika Lagea je odigrao 55,6 posto vremena.

O MOURINHU I PLANOVIMA 'Vatreni' otvoreno: Neki troše bogatstvo na odmor i aute. Ja drugačije provodim vrijeme...
'Vatreni' otvoreno: Neki troše bogatstvo na odmor i aute. Ja drugačije provodim vrijeme...

Ivanović je s Benficom potpisao ugovor do ljeta 2030. te je njen dugoročni projekt. Dolazak Mourinha, koji je prethodno dobio otkaz u Fenerbahčeu, zasad nije donio rezultatski iskorak. Benfica je, doduše, neporažena nakon jedanaest kola portugalskog prvenstva, ali zauzima treće mjesto sa šest bodova zaostatka za vodećim Portom. U Ligi prvaka je upisala četiri poraza u četiri utakmice.

Ivanović je prije dva tjedna u razgovoru za internetsku stranicu Transfermarkt rekao da uči od Mourinha koji je 2004. osvojio Ligu prvaka s Portom, pa to ponovio i s Interom 2010.

"Izvan terena je super prijateljski nastrojen i opušten, a na terenu je zahtjevan, pedantan i vrlo ozbiljan", izjavio je tada Ivanović. "Sretan sam što mogu učiti od njega. Pažljivo slušam svaku riječ jer je on postigao sve o čemu ja sanjam, a to je osvajanje Lige prvaka".

