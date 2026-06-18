Mourinho zaželi, Mourinho to i dobije: Real ima novog stopera

Španjolski nogometni velikan Real Madrid potvrdio je dolazak stopera Liverpoola Ibrahima Konatea (27) na svojim društvenim mrežama te je poslao priopćenje.

Comunicado Oficial: Konaté. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

Francuskom reprezentativcu krajem lipnja ističe ugovor s "Redsima", za koje je u pet godina odigrao 183 utakmice te je upisao sedam pogodaka i četiri asistencije. S Liverpoolom je osvojio jedan naslov u Premier ligi, dva Liga kupa i jedan FA kup.

Konate u Real dolazi bez odštete, a s "kraljevskim klubom" trebao bi potpisati četverogodišnji ugovor. On je treće pojačanja Reala nakon što je ranije potvrđen dolazak veznjaka Bernarda Silve i braniča Marca Cucurelle. Za francusku reprezentaciju Konate je upisao 28 nastupa.