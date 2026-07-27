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Mourinhova čistka Reala: Pet igrača otpisao, čeka se Vinicius

Piše Jakov Drobnjak,
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Mourinhova čistka Reala: Pet igrača otpisao, čeka se Vinicius
Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
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Mourinho reže u Realu: stižu zvijezde, a Vinicius i još petorica vise o koncu! Veliko je pitanje što će biti s Brazilcem ovo ljeto ako ne potpiše novi ugovor

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Jose Mourinho pokrenuo je transformaciju Real Madrida i ne misli stati. Već su u klub stigli Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries i Bernardo Silva, a pred vratima je i velika nada afričkog nogometa, Yan Diomande (19), koji bu na Bernabeu treba stići za 100 milijuna eura. Glasine se vrte i oko Rodrija koji je navodno zainteresiran samo za "kraljeve". Kako ima puno dolazaka, netko će morati otići.

Friendly - Real Madrid v AD Alcorcon
Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS

Kako navodi Diario As, petorica igrača ima upitnike iznad glave te sudbinu u rukama novog trenera. To su Raul Asencio, Gonzalo Garcia, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono i Brahim Diaz. Camavinga i Diaz dali su svima do znanja da se žele boriti za svoje mjesto na terenu, ali tu će odluka biti Mourinhova te ako dođe neka ponuda mogli bi otići. Mastantuono i Garcia svjesni su da će u ovom prijelaznom roku napustiti klub, ali to će vjerojatno biti na posudbu. Asenciu agent traži drugi klub.

Tu je i veliko pitanje zvano Vinicius Junior. Njemu ugovor ističe 2027. godine, a saga o produljenju traje sigurno godinu i pol dana. On želi ogromnu plaću, Real ne da, i tako u krug. Na Vinijevu poziciju sada će doći Diomande te je to mogući znak da je Brazilac prošlost u Realu. Za njega je najviše zagrijan Arsenal, a kako ga Real ne želi izgubiti besplatno, "topnici" imaju podlogu za pregovore.

Vruće je ljeto u Madridu. Puno toga se dogodilo, a puno toga se još treba dogoditi. Jose Mourinho ima težak zadatak, ali je uvjeren da s novim kadrom može popraviti situaciju koja dvije godine nije bajna.

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