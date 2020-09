Možda su Dalić i Rakitić zapravo dogovorili manevar da Raketa postane naš Messi ili Zidane...

Od reprezentacije su se opraštali pa se u nju vraćali Messi, Buffon, Ibrahimović, Thuram, Makelele, Larsson..., ali kralj povrataka ipak je Zinedine Zidane. Vratio se pa izveo oproštaj za pamćenje!

<p>A što ako su nas Dalić i Rakitić sve lijepo predriblali? Jer, ružno bi zvučalo da je izbornik privatio navodnu igračevu želju "Ne bih ja, šefe, igrao Ligu nacija ni kvalifikacije, ali bih Euro" pa su možda u tom jednosatnom razgovoru, nakon što su Ivanu napokon krenule riječi, smislili manevar. Hajde se ti lijepo oprosti pa te ja uoči Eura nagovorim da se vratiš i svi na dobitku!</p><p>- Kad sam uzeo mobitel da nazovem izbornika, riječi nisu htjele van. Uvijek želim ostaviti otvorena vrata u bilo kojem slučaju, uvijek Hrvatska i izbornik može računati na mene. Za minutu, penale i sve što treba za moju Hrvatsku - izjavio je <a href="https://www.24sata.hr/sport/rakitic-ostavljam-otvorena-vrata-za-povratak-u-repku-719217">Rakitić</a> za HTV.</p><p>I što sad? Je li to doista buba u uho izborniku i navijačima ili samo kurtoazna rečenica? Pa na kraju i moralno pitanje: Je li fer ubaciti Raketu u sastav za Euro nakon tada već više od godine i pol od posljednje utakmice za "vatrene"?</p><p>OK, fer i nefer vrlo je subjektivna kategorija. Možda nije fer ni da se nekom s tolikim zaslugama kao što ih ima Raketa nakon svega što je napravio ne dopusti ustupak.</p><p>Problem je, međutim, objektivniji ako se sagleda činjenica da je pred reprezentacijom do Eura još više od deset utakmica. U kojima će Dalić slagati, uigravati momčad s Vlašićem, Kovačićem, s Petkovićem u napadu... Realno, ti su dečki i zaslužniji za odlazak na Euro od Rakete, koji je u cijelim kvalifikacijama odigrao tri i pol utakmice! A da na EP ide kao rezerva (i opet zatvori vrata nekom mlađem) također nema puno smisla.</p><p><strong>Darijo Srna</strong> je, primjerice, sličnim riječima kao Raketa jučer "Ako budem neophodan, uvijek sam tu" ostavio otvorenom mogućnost povratka nakon Eura 2016. Ali kad je u javnost stidljivo pušten probni balon da nema tko zamijeniti Vrsaljka, Srna je poručio da Hrvatska ima rješenja i da ne bi bilo u redu da se on vraća i uzima mjesto.</p><p>No, povijest nogometa pamti velike povratke iz mirovine. <strong>Roger Milla</strong> umirovio se 1989. pa vratio i zablistao na SP-u 1990., Asamoah Gyan više se puta opraštao od Gane, a <strong>Henrik Larsson</strong> i nakon SP-a 2002. i 2006. rekao je zbogom Švedskoj. Epilog? Igrao je i na Euru 2004. i 2008. godine!</p><p>Idemo dalje: Claude Makelele oprostio se od francuske vrste 2004. pa igrao na SP-u 2006. kada su trikolori došli do finala. <strong>Gigi Buffon</strong> rekao je "kraj" nakon debakla Italije u kvalifikacijama za SP 2018. pa se vratio nekoliko mjeseci kasnije i srušio Cannavarov rekord 176. nastupom za azzurre. Kevin Prince Boateng imao je tek 24 godine kad je nakon SP-a 2010. izjavio da je umoran i da više neće igrati za reprezentaciju. 'Odmorio se' taman na vrijeme za zadnju utakmicu kvalifikacija i da se ukrca na vlak za SP 2014. u Brazilu.</p><p>Ne, nismo zaboravili <strong>Lionela Messija</strong>, koji je u suzama nakon trećeg izgubljenog finala s Argentinom (dva na Copa Americi, jedan na SP-u) 2016. objavio kraj. Vratio se za SP 2018. nakon molitve navijača.</p><p>Kralj svih povratnika ipak je <strong>Zinedine Zidane</strong>, koji je nakon neuspjeha Francuske 2002. i 2004. objavio odlazak, ali je uslišio molitve izbornika Domenecha nakon lošeg početka kvalifikacija za SP 2006. i vratio se da pogura Francuze na SP. I da nam svima priredi oproštaj za pamćenje: udarac glavom Materazzija u zadnjoj utakmici, u finalu SP-a!</p><p>Zizoua je kopirao i Lilian Thuram, koji se također oprostio nakon Eura 2004. pa vratio za SP 2006., a pre(do)mišljao se i <strong>Zlatan Ibrahimović</strong>. Nakon neuspjeha u kvalifikacijama za SP 2010. je rekao "dosta", manje od godinu dana kasnije vratio se, pa je nakon ispadanja Švedske u skupini Eura 2016. opet objavio oproštaj, a ubrzo izjavio "Kakav je to SP bez Zlatana" i stavio se na raspolaganje izborniku za Mundijal u Rusiji. Ali poziv otad još čeka...</p><p>Hoće li i Rakitić njihovim tragom, doznat ćemo za osam mjeseci. Dalić i te kako ima argumente i za i protiv, ne može povući kardinalno pogrešan potez. Srećom, i kult reprezentacije toliko nam je jak da se ni momčadski duh ne bi narušio da idućeg svibnja Dalić uvrsti Rakitića na popis.</p><p>Svi na dobitku...</p><p> </p>