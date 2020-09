Raketa: Ostavio sam otvorena vrata za povratak reprezentaciji

Ivan Rakitić opet u hrvatskom dresu? Nije nemoguće jer izgleda da se Rakitić nije posve oprostio od reprezentacije. "Ostavljam otvorena vrata, Hrvatska može računati na mene", rekao je

<p>Najteži dan, najgori dan. Nijedan poraz u karijeri nije mi ostavio takav osjećaj u prsima. Kad sam uzeo mobitel da nazovem izbornika, riječi nisu htjele van. Uvijek želim ostaviti otvorena vrata u bilo kojem slučaju, uvijek Hrvatska i izbornik može računati na mene. Za minutu, penale i sve što treba za moju Hrvatsku, rekao je <strong>Ivan Rakitić (32)</strong> za HRT očito ne gurnuvši reprezentaciju skroz u ladicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Ivana Rakitića</strong></p><p>Nakon 106 nastupa, 15 golova i osvojenog svjetskog srebra Rakitić je prošlog ponedjeljka potvrdio da se oprašta<strong>.</strong> Ta vijest stigla je pomalo neočekivano jer je Raketa još prije nekoliko mjeseci govorio kako će gotovo sigurno nastupati za Hrvatsku na Euru, no promijenio je mišljenje nakon povratka u Sevillu.</p><p>- Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa Svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu. Uvjeren sam da i dalje imamo sjajnu momčad koju čeka svijetla budućnost. Svojim prijateljima i suigračima u reprezentaciji želim svu sportsku sreću svijeta u narednim izazovima, a u meni će imati najvećeg navijača - govorio je Raketa prije osam dana.</p><p>- Koji mi je trenutak s reprezentacijom bio najdraži? Svaki je dan bio poseban.</p><p>Sudjelovao je s 'Vatrenima' na tri europska prvenstva i dva svjetska prvenstva i, eto, možda ipak i postoji nada da ćemo ga gledati na Euru 2021. godine. Možda će detaljnije o svemu kada se pojavi u Hrvatskoj što mu je želja.</p><p>- Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u Hrvatskoj. Moja je želja na jednoj zajedničkoj konferenciji za novinare obratiti se hrvatskoj javnosti i odgovarati na sva novinarska pitanja, možda u terminu odigravanja utakmice s Portugalom u Splitu. Do tada, iznad svih Hrvatska! To je najvažnije.</p><p>Jednako je važno bilo za Sevillu što joj se vratio bivši kapetan. Rakitić je u drugoj utakmici već zabio gol za Sevillu protiv Cadiza, ali formu još traži.</p><p>- Još se moram spremiti bolje. Ovo je ljeto bilo nešto posve drugo i nisam se mogao pripremiti kao obično - poručio je Raketa.</p>