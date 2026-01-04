Obavijesti

Sport

Komentari 4
REAL UVJERLJIV

Može i bez Mbappea. Gonzalo Garcia simultankom razbio Betis

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Može i bez Mbappea. Gonzalo Garcia simultankom razbio Betis
Foto: Violeta Santos Moura

Gonzalo Garcia zabio hat-trick i vodio Real Madrid do pobjede 5-1 nad Betisom! Real smanjio zaostatak za Barcelonom na četiri boda

Napadač Real MadridaGonzalo Garcia postigao je hat-trick i poveo svoju momčad do pobjede od 5-1 nad Real Betisom u 19. kolu na Bernabeuu, smanjujući zaostatak ​za liderom La Lige Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga je iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti s 28 bodova.

LaLiga - Real Madrid v Real Betis
Foto: Violeta Santos Moura

Garcia, koji je zablistao na prošlogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu s četiri gola, zasjao je u odsutnosti najboljeg strijelca ‍LaLige Kyliana Mbappea, koji je pauzirao zbog ozljede koljena.

Garcia je pogađao u 20., 48. i 82. minuti, a za Real su zabili i Raul Asencio (61) i Fran Garcia (90+1), dok je strijelac za Betis bio Cucho Hernandez u 66. minuti. Realu je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
UŽIVO Transferi: Istra je dovela pojačanje iz susjedne Slovenije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra je dovela pojačanje iz susjedne Slovenije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026