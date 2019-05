Može li bizarnije? Glavni sudac slučajno zabio gol i priznao ga!

U Nizozemskoj je sudac slučajno postigao gol i - priznao ga! Ne želimo ni pomisliti kako bi navijači reagirali kada bi se ovako nešto dogodilo kod nas...

Igrali su Harkemase Boys i HSV Hoek u četvrtoj nizozemskoj ligi, a sudac se kod jedne akcije malo zanio, previše približio lopti i na kraju se upisao u strijelce.

HSV je napadao, bezuspješno pokušavao loptu ugurati u mrežu, ali ona nikako nije htjela prijeći liniju. Vjerojatno je to bio i razlog zbog kojeg se glavni sudac toliko približio, jer se činilo da je samo pitanje trenutka kada će prijeći preko crte. Međutim, jedan blok je sve promijenio, lopta se odbila do suca i otkotrljala u mrežu.

A referee in the #Netherlands accidentally scored and let the goal stand.

Dutch non-league side Harkemase Boys conceded a goal against Hoek with some help from the match official.pic.twitter.com/fswjG2vIfH