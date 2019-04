Može li United napraviti uslugu Redsima i pobijediti jaki City?

Kreće završnica lude utrke za prvaka Engleske. Na tablici Premiershipa Liverpool ima bod više, ali i utakmicu manje od Manchester Cityja. Ta jedna utakmica je mančesterski derbi (srijeda, 21:00) na Old Traffordu.

Nakon toga i jedni i drugi imaju tri teoretski lake utakmice: City dvije u gostima, Liverpool dvije kod kuće. Ludilo je i u lovu na Ligu prvaka u koju idu oni koji završe na trećem i četvrtom mjestu (Arsenal večeras od 20:45 igra u Wolverhamptonu).

U slučaju istog broja bodova prvi kriteriji su gol-razlika pa broj postignutih golova. Na tablici je stanje ovakvo:

Nakon što City odigra svojih 90 minuta na Teatru snova kod posrnulog United, raspored Građana i Redsa je ovakav:

36. kolo: Burnley-Man City, Liverpool-Huddersfield

37. kolo: Newcastle-Liverpool, Man City-Leicester

38. kolo: Brighton-Man City, Liverpool-Wolverhampton

Zadnje kolo igra se u nedjelju 12. svibnja, a sve će utakmice početi u 16 sati.

Inače, iza Manchester Uniteda na tablici je sedmoplasirani Watford sa: 14 bodova manje. A između 7. i 17. mjesta je 16 bodova razlike. Unutar Premiershipa postoje još tri lige!

City i Liverpool imaju svoju 'privatnu ligu' za naslov, Tottenham, Chelsea, Arsenal i United igraju 'Ligu 4' za raspodjelu ostalih europskih pozicija, slijedi deset klubova koji niti će u Europu, niti se boje ispadanja te na dnu još četvorica u borbi za 17. mjesto tj. izbjegavanje jedne od tri najniže pozicije koje znače selidbu u niži rang.

