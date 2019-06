Možemo izgubiti obje u rujnu i opet biti drugi! Plan B play-off

Završio je prvi dio kvalifikacija za Europsko nogometno prvenstvo 2020. u svim skupinama, a stanje u skupini E, u kojoj je i Hrvatska, poprilično je zamršeno.

Vodeća momčad skupine neočekivano je Mađarska s devet bodova nakon lipanjskih pobjeda u Azerbajdžanu (3-1) i protiv Walesa kod kuće (1-0). Mađari su jedini odigrali četiri utakmice, a slijede Slovačka i Hrvatska s po šest bodova iz tri susreta. Slovaci su trenutačno ispred zbog bolje gol-razlike (7-2 u odnosu na 5-4).

Velšani su dvama porazima u ovom okupljanju pokvarili dobro otvaranje kvalifikacije i rušenje Slovaka, pa su im ta tri boda jedina na kontu, a Azerbajdžan Nikole Jurčevića zacementiran je na dnu bez bodova iz tri utakmice.

- Trebamo osvojiti 15 bodova za prolazak skupine, nije bitno kako - govorio je Zlatko Dalić još prije nekoliko mjeseci.

Pogled na konačne tablice kvalifikacijskih skupina s pet reprezentacija u posljednje vrijeme daje mu za pravo. Naime, Albancima je u borbi za Euro 2016. tek 14 bodova bilo dovoljno da osvoje drugo mjesto i kvalificiraju se za završni turnir, Francuzima u borbi za SP 2014. nešto više (17), Crnogorcima tek 12 da budu drugi u skupini za Euro 2012., Česima u istom ciklusu 13, Norvežanima samo 10 da budu drugi u borbi za Mundijal 2010. (ali su bili najlošiji drugi)...

Do kraja kvalifikacija Hrvatska još ima utakmice protiv Slovačke (6. rujna) i Azerbajdžana (9. rujna) u gostima, potom slijedi domaća utakmica protiv Mađarske (10. listopada) i gostovanje kod Walesa (13. listopada u Cardiffu), a na posljednjem okupljanju dočekujemo Slovačku (16. studenog). U posljednjem terminu smo slobodni i igrat ćemo prijateljsku utakmicu.

Nastavimo li ovim ritmom i pobijedimo Mađare i Slovake kod kuće, a tome pridodamo i pobjedu kod Azerbajdžana koji je, čini se, već otpao iz kombinacija za Euro koji će se igrati i u toj zemlji, to bi moglo biti dosta. No ne mora nužno značiti da će biti tako s obzirom na to da su četiri od momčadi itekako još u igri, međusobno se "tuku", nema remija i nitko nam ne pomaže.

S obzirom na to da još moramo odigrati pet utakmica, u teoriji možemo i izgubiti obje rujanske utakmice i doći do zacrtanih 15 bodova, ali onda u preostale tri utakmice ne bismo smjeli izgubiti niti bod.

Zasad smo u play-offu!

Iako je "vatrenima" cilj završiti među dvije najbolje momčadi skupine i izravno otići na Euro, koji se na ljeto sljedeće godine igra u 12 gradova diljem Europe, dobro je znati da postoji i plan B, prolazak kroz dodatne kvalifikacije.

Prvi put sustav je takav da će predstavnike u njima dati plasman u novooosnovanoj Ligi nacija. Svaka od četiri lige dat će po jednog predstavnika na Euru kroz play-off. Kvalificirat će se četiri najbolje plasirane selekcije iz svake lige koje putem kvalifikacija nisu izborile završni turnir.

Igrat će se po jednostrukom kup-sustavu, najboljeplasirana će ugostiti četvrtu, a drugoplasirana treću. Domaćin finala bit će unaprijed određen na ždrijebu 22. studenog, a te se utakmice igraju od 26. do 31. ožujka, tek dva i pol mjeseca prije početka Eura (12. lipnja - 12. srpnja 2020.).

Kad bi sad završile kvalifikacije, Euro bi izravno izborile Engleska, Češka, Ukrajina, Luksemburg, Sjeverna Irska, Njemačka, Republika Irska, Danska, Mađarska, Slovačka, Španjolska, Švedska, Poljska, Izrael, Francuska, Turska, Belgija, Rusija, Italija i Finska.

Play-off za Euro iz Lige A, prema sadašnjem stanju, igrale bi Nizozemska - Island i Švicarska - Hrvatska, iz Lige B Bosna i Hercegovina - Wales i Danska - Austrija, iz Lige C Škotska - Bugarska i Norveška - Srbija i iz Lige D Gruzija - Bjelorusija i Sjeverna Makedonija - Kosovo.

Ovako izgleda poredak u Ligi nacija prema kojem će se određivati tko će igrati play-off: