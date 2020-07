'Možemo si priuštiti da igramo s mladima. Znam da se svaki kiks u Dinamu doživljava triput jače'

Dečki su zaslužili da imamo barem dva, tri boda više, ali je*emu miša, to je nogomet, rekao je Tomislav Ivković. Dinamo je u srijedu pobijedio Inter 1-0 i prekinuo niz remija, a Zaprešićane poslao na rub ispadanja

<p>Kako je utakmica išla, tako smo mi postajali bolji. Zasluženo smo pobijedili, vidjeli smo strukturu i ideju u igri koja se mogla očitovati u boljem rezultatu da bismo došli do više samopouzdanja pred Rijeku i Hajduk. Mogu čestitati momčadi, rekao je <strong>Igor Jovićević</strong> nakon prekida mini-krize od dva uzastopna remija bez golova.</p><p><strong>Dinamo</strong> je u srijedu <a href="https://www.24sata.hr/sport/cuze-spasio-jovicevica-od-ruznih-povika-ali-i-negativnih-brojki-mladi-hrvoj-odusevio-u-debiju-703259" target="_blank">pobijedio Inter u Zaprešiću 1-0</a> prvijencem <strong>Marija Ćuže</strong> i tako vratio mir u kući, a igrali su mahom igrači iz drugog plana. Tin Hrvoj i Josip Šutalo su debitirali.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobijedio u Zaprešiću</strong></p><p>- Dali smo šansu mladim igračima da skupe neprocjenjivo iskustvo. Nalazimo se u jedinstvenoj situaciji u kojoj si to možemo priuštiti. Mogao sam izaći s udarnom postavom i to bi bilo kudikamo lakše, ali mladima treba dati podražaj da vidimo danas-sutra tko može odgovoriti na najstresnije situacije, kad dođu zahtjevnije utakmice - rekao je trener Dinama.</p><p>"Modri" su prije dva tjedna osigurali naslov prvaka i mogu igrati rasterećeno, a Jovićević ne želi odustati od ideje da miksa momčad bez obzira na toplo-hladne rezultate i ćudljivu formu.</p><p>- Dinamo je veliki klub i zahtjevi su veliki. Svaki kiks i neriješeno ili poraz doživljava se puta tri. Svjestan sam na to kao trener i preuzimam odgovornost, ali igrači su ispunili cilj i trebamo im dati dozu povjerenja sa strane navijača i uprave. Mislim da je klupski cilj ispunjen i omogućavamo drugim igračima da se pokažu - zaključio je.</p><p><strong>Inter</strong> ima sasvim drugačije probleme. Jedanaesti poraz u nizu ostavio ga je zakovanim za dno ljestvice četiri kola prije kraja. Osmi Varaždin u sigurnoj zoni bježi vjerojatno nedostižnih deset bodova, a deveta Istra, koja drži poziciju za razigravanje za ostanak s Orijentom, šest.</p><p>- Utakmica je bila dobra, dobro smo parirali i napravili sve da anuliramo Dinamo. To nam je uspjelo u velikom mjeri i u drugom poluvremenu se lomila utakmica. Između 60. i 65. minute doveli smo se u situaciju da jednim dodavanjem idemo sami na gol i onda Dinamo je Dinamo. Velike momčadi uvijek te kazne - rekao nam je trener <strong>Tomislav Ivković</strong> i dodao:</p><p>- Previše je poraza, a igrači se bore i treniraju svaki dan u uvjetima koji nisu normalni ni nogometni. Zaslužili su da imamo barem dva, tri boda više, ali je*emu miša, to je nogomet. Znam da im nije lako. Treniraju i ponašaju se odlično, nema najmanje prigovora, a nikom ne želim takve uvjete.</p><p>Vjeruju li igrači u ostanak u eliti i iduću sezonu?</p><p>- Nitko ne priča o tome. Dokle god je moguća matematika, moramo vjerovati. Nitko se neće predati, da smo se predali danas, dobili bismo pet, šest komada. U svemu tome još te ni sreća ne pomazi i onda je to tako kako jest - zaključio je.</p>