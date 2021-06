Nakon dva tjedna priprema i četiri prijateljske utakmice, hrvatski košarkaši u splitskom hotelu Amfora, koji je svojevrsni FIBA-in balon, krate dane do početka kvalifikacijskog turnira za OI.

Zbog epidemioloških mjera, sljedećih tjedana dana će njihova jedina ruta biti dvorana-hotel. Turnir počinje u utorak, za nas u srijedu utakmicom protiv Brazila, a izbornik Veljko Mršić je objavio konačni popis od 12 igrača s kojima će pokušati izboriti Olimpijske igre.

Mršić je uoči priprema u Opatiji objavio popis od 16 igrača. Neki su imali sigurno mjesto na konačnom popis, neki su se morali tek dokazati. Nakon što je bilo jasno da Ivica Zubac i Dario Šarić neće igrati u Splitu zbog obaveza u NBA ligi, popis je spao na 14 igrača pa se izbornik morao zahvaliti dvojici.

Pozicija playmakera je pokrivena Rokom Rogićem i Rokom Ukićem, nije bilo potrebe za još jednim igračem pa se izbornik zahvalio Toniju Katiću, a prednost u odnosu na Tonija Perkovića dobio je Antonio Jordano. Igrač Zadra je specijalist za tricu, to je pokazao i u završnici prvenstva protiv Splita, Mršić jako dobro zna što Antonio može pa očito smatra da će nam njegov forte itekako koristiti.

Mršić nije imao puno vremena za uigravanje, on je praktički temelje ove reprezentacije udario još u kvalifikacijama za Eurobasket. To su igrači koji su i izborili Europsko prvenstvo, stvorili su momčadsku kemiju i razumiju se na parketu. To je zapravo bio i cilj na početku kvalifikacija jer je bilo jasno kako će imati jako malo vremena za neko eksperimentiranje na pripremama za kvalifikacije.

Kostur reprezentacije upravo čine oni, naravno, pojačani Bojanom Bogdanovićem, Antom Žižićem i Marijem Hezonjom, koji se vratio u reprezentaciju nakon pet godina. Hrvatska izgleda jako dobro, posebno su to pokazale posljednje dvije utakmice protiv Portorika i itekako se imamo čemu nadati. Pogotovo nakon brojnih otkaza koji su pogodili Njemačku i Rusiju.

Hrvatski boj za Tokio počinje u srijedu utakmicom protiv Brazila. Dan poslije igramo protiv Tunisa, a u petak je već na rasporedu polufinale. U drugoj skupini su Njemačka, Meksiko i Rusija.

POPIS IGRAČA