Nakon neuspješne misije "Tokio", Hrvatski košarkaški savez održao je prvi sastanak kojem su prisustvovali čelnici saveza i izbornik.

Glavna tema sastanka bio je ostanak ili rastanak s izbornikom Veljkom Mršićem, a čini se kako će hrvatska košarkaška reprezentacija i dalje imati istog izbornika. Ali pod jednim uvjetom. Mršić više neće voditi Zadar!

- Odluka je da Veljko Mršić ostaje izbornik, njegov ugovor traje do završetka Eurobasketa. Bit će isključivo izbornik, to je naš dogovor - otkrio je za Sportske novosti predsjednik HKS-a Stojko Vranković pa onda obrazložio odluku čelnih ljudi saveza:

- Veljko je napravio dosta dobrih stvari kroz kvalifikacije za Eurobasket i to je činjenica, kao što je činjenica da posljednji turnir u Splitu nije dobar i da je sve to došlo u krivo vrijeme. Međutim, s obzirom da se Mršić kvalificirao za Eurobasket, i tu je uz igrače, njegova zasluga najveća, kao što se moraju uzeti u obzir i neke objektivne okolnosti, od kasnog priključenja igrača nadalje, stao sam iz Veljka, stao je i Savez. Idemo skupa dalje, već u studenom nas čeka početak kvalifikacija za SP, nakon toga dolazi i onaj ciklus u veljači, pa u lipnju, iza toga je okupljanje reprezentacije u kolovozu, još dvije utakmica kvalifikacija u kolovoza, pa Eurobasket u rujnu. Mi smo zadovoljni kako je reprezentacija izgledala i kakva je bila atmosfera na kvalifikacijama za Eurobasket i želimo da se to ponovi u kvalifikacijama koje nas čekaju.

Nakon neuspjeha na kvalifikacijskom turniru u Splitu, Dino Rađa prozvao je Mršića u medijima, ali sad je, navodno, situacija izglađena.

- Sve je to komunicirano na sastanku. I repova više nema - rekao je Vranković.