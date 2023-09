Mučna ispovijest nekadašnje tenisačice: Trener me silovao triput dnevno kad mi je bilo 12

Bivša francuska tenisačica Angelique Cauchy (36) stala je pred istražnu komisiju koja istražuje nedostatke unutar francuskih sportskih saveza i sa svojim svjedočanstvom šokirala mnoge. Progovorila je o traumatičnom iskustvu iz djetinjstva koje joj je uništilo život.

Na svjedočenju u Palais Bourbonu priznala je kako ju je bivši trener Andrew Geddes, koji ju je trenirao od njezine 12. godine, od 1999. do 2001. godine, silovao 400 puta! Seksualni predator je 2021. godine osuđen na 18 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napada na četiri djevojke starosti između 12 i 17 godina. Sada mu prijeti novo suđenje.

- Proživjela sam najgora dva tjedna u svom životu. Često sam razmišljala o samoubojstvu. Silovao me je tri puta dnevno. Prvu noć me je zamolio da odem u njegovu sobu, ja to nisam napravila, a onda je ušao u moju. Bila sam u zatvoru, nisam mogla izaći iz sobe kada sam htjela, a stalno sam morala živjeti na tom mjestu gde se to dogodilo - ispričala je Cauchy stravično iskustvo koje je zgrozilo francusku javnost, piše Marca.

Geddes je, tada 12-godišnjoj Cauchy, rekao da je seksualni odnos normalna praksa između trenera i igračice koji jako puno vremena provode zajedno. Manipulirao je njome i nitko joj nije htio pomoći. Tvrdi kako je predsjednik teniskog kluba znao za odvratne stvari koje je radio Geddes, ali nije reagirao. On ju je svakodnevno prisiljavao na seks.

- U svijetu tenisa se znalo da njegovo ponašanje prema mladim djevojkama nije korektno. Kada se jedna djevojka požalila predsjedniku da se neprimjereno ponašao prema mladima verbalnim i fizičkim nasiljem, odgovor je bio 'da, ali on nam donosi titule'.

Ispričala je kako je njezina soba bila udaljena '13 koraka od terora', odnosno od Geddesove sobe. Psihički i seksualno ju je zlostavljao dvije godine.

- Rekao mi je da ima AIDS. Od 13. do 18. godine ja sam bila uvjerena da sam zaražena.