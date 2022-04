Muke reli zvijezde: Divljao je u prometu pa oštetio auto. On i suvozač ga gurali do servisa

Prvi dan Croatia Rallyja mirisao je na katastrofu za reli zvijezdu i jednog od glavnih favorita Thierryja Neuvillea, ali Belgijac na kraju ipak zadovoljno trlja rukama. Nakon prvog dana i osam brzinskih ispita nalazi se na drugom mjestu.

Prvo je ujutro imao incident na zagrebačkoj obilaznici kad ga je kamera snimila kako nepropisno, preko pune crte pretječe jedan automobil na izlasku za Lučko.

Nakon prva tri brzinska ispita on i njegov suvozač Martijn Wyaeghe bili su na drugom mjestu, ali koban je bio četvrti brzanac. Njihov Hyundai i20 N Rally1, mrcina od nekoliko milijuna kuna, je zakazao. Imali su tehničkih problema s automobilom te su ga morali gurati čak 800 metara do servisnog centra u koji su zakasnili četiri minute na vremensku kontrolu. Kada su konačno stigli, Neuville se uhvatio za automobil i hvatao zrak, a njegov suvozač je od iscrpljenosti pao na pod i tražio put do kisika.

Oštetio im se branik, neki kažu i alternator, bilo je pitanje hoće li nastupiti, ali ipak su mehaničari uspjeli srediti sve na svrijeme. To kašnjenje im je donijelo vremensku kaznu od 40 sekundi te je belgijska posada zbog toga pala na četvrto mjesto u ukupnom redoslijedu, no ono što te ne uništi, ojača te.

Neuville je sjajno odvozio u 5., 6. i 7. brzancu, pobijedio u osmoj etapi i nakon prvog dana nalazi se na drugom mjestu u ukupnom poretku.

Na prvom mjestu je fenomenalni Kalle Rovanpera koji je slavio na šest od osam brzanaca pa drži uvjerljivo prvo mjesto.

WRC Croatia Rally (redoslijed nakon 8 od 20 brzinskih ispita):

1. Kalle Rovanpera (Fin / Toyota GR Yaris Rally1) 1h15:35.5

2. Thierry Neuville (Bel / Hyundai i20 N Rally1) +1.04:0

3. Ott Tanak (Est / Hyundai i20 N Rally1) +1:23.3

4. Craig Breen (Irs / Ford Puma Rally1) +1:35.2

5. Oliver Solberg (Šve / Hyundai i20 N Rally1) +2:38.5

6. Elfyn Evans (VB / Toyota GR Yaris Rally1) +2:49.1

7. Takamoto Katsuta (JAP/Toyota GR Yaris Rally1) +3:28.0

8. Gus Greensmith (VB / Ford Puma Rally1) +3:39.6

