VIDEO Pogledajte bahatu vožnju reli zvijezde na ZG obilaznici: Gas, gas, gas i preko pune crte

Sebastian Ogier postao je najveća priča prvog izdanja Croatia Rallyja prošle godine. Francuz je, podsjetimo, izazvao prometnu nesreću u Novom Zagrebu u trenucima dok je jurio na prvi brzinski ispit tog dana, sudarivši se s osobnim automobilom.

POGLEDAJTE VIDEO:

A da se ne drži pravila prometovanja gradskim prometnicama, pokazao je i Thierry Neuville. Jedan od najvećih favorita za pobjedu nije izazvao, srećom, prometnu nesreću, no potez koji je napravio ne ide mu na ponos. Štoviše, bio je izrazito opasan.

Francuz je uoči skretanja za izlaz prema Lučkom i Stupniku oduzeo prednost bijelom automobilu, opasno mu uletio u putanju i nastavio svojom... Srećom, pa je i vozač bijelog automobila ostao priseban.

O svemu smo kontaktirali i policiju čiji ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.

A prošle godine u ovo doba Ogier je slupao 700.000 eura vrijedan automobil, no to ga nije eliminiralo iz utrke, već samo kratko usporilo na putu prema startu utrke, koju je na kraju i osvojio. Nije ga zaustavio ni policajac s rukama na poklopcu motora, Francuz je samo stisnuo po gasu i odletio.

A uspomena je ostala i vozaču BMW-a, kojeg je Ogier pozvao na druženje.

- Ma nije to bila klasična večera nego druženje, ali da, našli smo se u nedjelju navečer. Bilo je sasvim pristojno, razgovarali smo, razmijenili kontakt, ponudio mi je da mu se javim ako bilo što ne bude u redu oko isplate osiguranja... Bili su on i njegov menadžer. Ma baš je dobar lik, savršen - ispričao nam je Željko Matić pa opisao nesreću:

- Nisam očekivao da će tako naglo skrenuti na mene, zato i nisam stigao kočiti. A sam mi je Ogier kasnije rekao da u slučaju da sam kočio, on sigurno ne bi mogao nastaviti Croatia Rally. I ovako mu je dosta stradala desna strana, nije mogao ni vrata otvoriti, a onako bi udarac bio još nezgodniji za njega . A moj je auto doživio totalku! Aktivirali su se zračni jastuci, lijevi kotač mi je on pogodio, desni se zabio u stup tako da sam ostao sasvim bez prednjeg ovjesa... Ma puno je to jači sudar bio nego što mislite. Pa ja sam doslovno letio preko nogostupa i onaj jedan stupić na kolniku se iskrivio od udarca.

Inače, drugog se dana Croatia Rallyja vozi osam brzinskih ispita.

Raspored Croatia Rallyja za petak (22. travnja):

Najčitaniji članci