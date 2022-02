Nakon poraza od Slovenije, stigao je i onaj od Finske. Bio je to studeni za zaborav za hrvatsku košarkašku reprezentaciju koja je odmah na otvaranju kvalifikacija za SP sama sebi zakomplicirala sve. I mnoge je to podsjetilo na onu mučnu 2018. godinu kada smo doživjeli debakl i ostali bez Svjetskog prvenstva.

Hrvatski košarkaši nastavljaju svoj put u kvalifikacijama utakmicama protiv Švedske u petak i ponedjeljak, a u međuvremenu je došlo i do promjena u stručnom stožeru. Veljko Mršić napustio je klupu, naslijedio ga je njegov pomoćnik Damir Mulaomerović koji će tako debitirati u petak u Draženovu domu. Novi izbornik je za ovu akciju popis skratio na 15 imena, od čega će njih 12 zaigrati u petak. Mršić je najavio pomlađivanje u prvom prozoru, ali svjestan kako nema puno vremena za uigravanje, Mulaomerović je odlučio vratiti neka iskusna imena poput Tomislava Zubčića, Filipa Krušlina, Željka Šakića kako bi olakšali mladim igračima. Ivan Buva i Miro Bilan su se zahvalili na pozivu.

- Čeka nas vrlo teška utakmica, u biti obje jasno, a ono što će meni za početak biti najteže je odrediti 12 momaka koji će istrčati u petak. Zato jer su stvarno svi na gornjoj granici i pristupom i intenzitetom i svime što krasi jednu momčad. Svi smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Siguran sam da će dečki dati sve od sebe i da će to biti dovoljno - rekao je Damir Mulaomerović na press konferenciji.

Situacija nije dobra. S dva poraza otežali smo život sami sebi, ali s dvije pobjede protiv Švedske opet bismo procvjetali. No, izbornik ne želi stavljati imperativ pobjede pred svoje igrače.

- Najveći imperativ stavljamo mi sami sebi. Jasno da u svakoj utakmici idemo na pobjedu. Nažalost, one prve dvije utakmice su otišle na drugu stranu. Malo je nedostajalo i sreće, jedna-dvije lopte... Međutim, ne bih se vraćao na te dvije utakmice jer pred nama je jedna dobra momčad kakva je reprezentacija Švedske. No, mislim da smo i mi s ovim sastavom isti takvi i da ćemo imati i više opcija, pogotovo s nekim iskustvom koje imamo. Od Zubčića, Šakića itd. Bez daljnjega, vjerujem u ove momke i uvjeren sam u pobjede. Pripreme za utakmicu? Nemamo dovoljno vremena za ulaziti u detalje pa sam odlučio pojednostaviti stvari. Imamo iskusnih igrača koji su takve pripreme već prolazili, ali i onih mladih koji će nam dati dodatnu dozu energije.

Predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa bio je u Kazanju na razgovoru s čelnicima Uniksa. Postojala je mogućnost da Mario Hezonja igra u petak, što bi bilo ogromno pojačanje za nas, ali nažalost, čini se da od toga neće biti ništa. Ta mogućnost pala je na deset posto, a taj postotak je malo veći što se tiče Krunoslava Simona. On bi mogao nastupiti u Švedskoj, ali i dalje sve ovisi o Efesu.

- Možda bi tijekom srijede mogli znati definitivno. Moram naglasiti da je HKS stvarno napravio sve sa svoje strane, sve što je moguće. Mjesec dana smo u detaljnim razgovorima i s Hezonjom i Simonom, te obojica imaju veliku želju igrati. Problem je kalendar natjecanja, preklapanja klupskih i reprezentativnih utakmica. Postoji šansa da nam se Simon možda priključi za drugu utakmicu, u Švedskoj. Jednako tako Hezonja ima silnu želju doći, igrati. Mislim da čak njemu ni ne bi bio velik problem odigrati dvije utakmice u dva dana, ali zasad još ne znamo sa sigurnošću. Simon ne može odigrati utakmice u dva uzastopna dana, Hezonja može. Ali da, postoji tih 10% šanse, pa ćemo vidjeti - rekao je hrvatski izbornik.

Nažalost, uz sve te nevolje, ni epidemiološke mjere ne idu u prilog našim košarkašima. U takvoj smo situaciji da je reprezentaciji potrebna veća podrška nego ikada, ali trenutne mjere kažu da u dvoranu može ući tek 20 posto gledatelja u odnosu na puni kapacitet. Ipak, naš izbornik se nada kako će se epidemiološke službe smilovati pa kapacitet povećati na 50 posto.

Obrana je ključ svega, tvrdi povratnik, a ujedno i kapetan Filip Krušlin.

- Svake godine u Europi se igra sve jača obrana i to donosi rezultat. Preciznost je nešto što možeš a i ne moraš imati u dotičnom danu, to nitko ne može znati što će biti, da li ćemo biti raspoloženi. A obrana je faktor na koji, u voljnom smislu, imaš puno veći utjecaj i to će nam biti jako važno.

Krušlin nije igrao u prošlom ciklusu, ali itekako je sve pratio. Nada se kako će novi izbornik unijeti novu energiju u momčad i da ćemo to već u petak vidjeti na parketu.

- Imao sam u karijeri nekoliko promjena trenera i to bi uvijek bio pozitivan šok. Mulu znam jako dugo i čak sam, svoju prvu seniorsku sezonu s njim i igrao, a poslije mi je bio trener. Znam što mu je bitno i na koji način radi. Svi moramo staviti ego sa strane i momčad nam mora biti na prvom mjestu. Svi se moramo staviti u službu reprezentacije, a Mula je tip trenera koji na tim stvarima insistira.

Popis igrača:

Roko Badžim - Szolnok

Danko Branković - Cibona

Filip Bundović - Cedevita Junor

Mateo Drežnjak - Cibona

Goran Filipović - Cedevita Junior

Lovro Gnjidić - Cibona

Filip Krušlin - Dinamo Sassari

Pavle Marčinković - Zadar

Karlo Matković - Mega Mozzart

Ivan Ramljak - Slask Wroclaw

Roko Rogić - Twarde Pierniki Torun

Matej Rudan - Mega Mozzart

Sven Smajlagić - Nevezis

Željko Šakić - Avtodor

Tomislav Zubčić - Tofaş S.K.