Njemački i svjetski nogomet je u crnom. Preminuo je Gerd Müller, jedan od najvećih napadača svih vremena, legendarni Nijemac i golgeter Bayerna. Divio se Hrvatu, Zlatku Čajkovskom, kojeg je izabrao u 'dream team'. Svojevremeno je rekao kako ga je Čajkovski stvorio kad ga je trenirao u Bayernu.

Nogomet nije lak posao. Za svaki, ali baš svaki gol morao sam se pomučiti, jedna je od čuvenih izjava Gerda Müllera (67).

A “namučio” se gotovo 500 puta u karijeri.

- Pa što ću s ovim debeljkom? - čudio se legendarni Čik Čajkovski, trener Bayerna kad je Müller 1964. godine došao u klub.

No dojam ga je prevario. Tijekom 1972. zabio je 85 golova, ali najdraži dvije godine poslije.

- Gol za 2-1 u finalu SP-a u Münchenu 1974. najvažniji je u mojoj karijeri - kaže Müller.

Nije u povijesti bilo puno igrača toliko gladnih golova.

- Jedanput sam išao sam prema golmanu, no netko me srušio. Krenuo sam tražiti penal, ali tad sam shvatio da me srušio Müller. Htio mi je uzeti loptu da on zabije - rekao je suigrač iz Bayerna Wilhelm Hoffmann.

Müller je snimio pjesmu “Dann macht es bum”. Poslije karijere imao je problema s alkoholom.

Čajkovski me stvorio

Imao sam neviđenu sreću da me na početku seniorske karijere trenira Zlatko Čajkovski, rekao je Gerd Müller.

Nijemac je ne tako davno u poznatom časopisu FourFourTwo sastavio momčad najboljih igrača u povijesti prema svojem izboru, a za najboljeg trenera izabrao je pokojnog hrvatskog trenera Čajkovskog.

- Bio je velik šaljivac. On mi je i dao nadimak ‘Mali debeli Müller’ - prisjetio se Gerd, koji je proteklih godina imao mnogo problema s alkoholom.

Zlatko je imao nadimak Čik. Dobio ga je zbog svog omanjeg rasta. Bio je visok samo 164 cm. U Bayernu je proveo pet godina.

Bavarski je ponos iz druge uveo u prvu ligu. Uz Müllera je vodio velikane poput Beckenbauera.

Müllerov 'dream team'

Zlatko Čajkovski Preminuo je 1988. godine. Uz Bayern je u karijeri vodio Dinamo, Köln, Hannover, Zürich.

Sepp Maier U svoj “dream team” Müller je stavio suigrača iz Bayerna i njemačke reprezentacije.

G. Facchetti Protiv njega mi je bilo najteže igrati. Bio je to jedan od najvećih braniča u povijesti, kaže Gerd.

Schwarzenbeck Još jedan od igrača koji su s Gerdom igrali u Bayernu. Za Bavarce je igrao čak 15 godina.

F. Beckenbauer On je perfekcionist. Bez njega Bayern ne bi bio ovo što je danas, uvjeren je veliki Gerd Müller.

B. Lizarazu Za Gerda je omaleni francuski reprezentativac možda i najbolji lijevi bočni svih vremena.

L. Matthäus Nitko nije imao takvu energiju na terenu. Dominirao je lako, nahvalio je Matthäusa.

F. Walter On je bio najveći Gerdov uzor. Mozak njemačke reprezentacije na SP-u 1954. godine.

J. Cruyff Bio je to moj najveći rival. Nitko nije bio toliko elegantan na terenu, rekao je Müller.

D. Maradona Genij! Iako je bio koban za Njemačku, sam je odveo Argentinu do naslova 1986. godine.

Van Basten I Müller kaže da često pogleda njegov gol protiv SSSR-a u finalu Eura 1988. godine.

Pele Bilo je mnogo sjajnih igrala, ali on je za mene ipak najbolji igrač 20. stoljeća, kaže Gerd.