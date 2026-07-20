Mundijal je pozornica na kojoj se stvaraju heroji i ruše snovi! SP su obilježili odlasci izbornika

Svjetsko prvenstvo u nogometu pozornica je na kojoj se rađaju heroji, ali i mjesto gdje se snovi ruše, a neuspjesi skupo plaćaju. Turnir održan u SAD-u, Meksiku i Kanadi, potvrdio je ovo nepisano pravilo na najbrutalniji način, pokrenuvši lavinu smjena na izborničkim klupama. Čak 14 nacionalnih saveza odlučilo se za promjene, a među onima koji su napustili svoje funkcije našlo se i ime Zlatka Dalića, čime je završena jedna od najuspješnijih epoha u povijesti hrvatskog nogometa.

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Pokretanje videa... VIDEO Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Kraj Dalićeve ere

Najveći odjek u domaćoj javnosti izazvao je odlazak Zlatka Dalića. Poraz od Portugala 2-1 u šesnaestini finala označio je kraj ciklusa za generaciju koja je ispisala povijest, ali i za izbornika koji ju je vodio do srebra u Rusiji 2018. i bronce u Katru 2022. godine. Dalić je nakon gotovo devet godina na klupi "vatrenih" sam obavijestio predsjednika HNS-a o svojoj odluci, a u oproštajnoj poruci istaknuo je ponos zbog svega postignutog.

Foto: Benoit Tessier

​- Odlazim ispunjena srca, ponosan na svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti. Svom nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha - poručio je Dalić putem društvenih mreža.

Prvi otkazi već u skupini

Intenzitet natjecanja i pritisak javnosti bili su toliki da su neke odluke donesene i prije završetka prve faze turnira. Najdrastičniji primjer dogodio se u reprezentaciji Tunisa, gdje je Sabri Lamouchi dobio otkaz nakon samo jedne utakmice. Težak poraz 5-1 od Švedske na otvaranju bio je dovoljan da tuniski savez prekine suradnju s francuskim stručnjakom.

Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Nakon što su odigrane sve utakmice po skupinama, popis onih koji su platili cijenu ispadanja postajao je sve duži. Marcelo Bielsa, slavni argentinski strateg, nije uspio odvesti Urugvaj u nokaut fazu, što je rezultiralo odlukom saveza da mu ne produži ugovor koji je istjecao s krajem turnira.

Foto: Eloisa Sanchez

Škotska, koja se na Mundijal vratila nakon 28 godina, također je ostala bez izbornika. Steve Clarke, unatoč povijesnom uspjehu i statusu trenera s najviše pobjeda u povijesti reprezentacije, odstupio je nakon što njegova momčad nije uspjela proći kao jedna od najboljih trećeplasiranih.

Foto: Paul Childs

Sličnu sudbinu doživjeli su i Hong Myung-bo u Južnoj Koreji te Miroslav Koubek u Češkoj, koji je reprezentaciju vratio na svjetsku smotru nakon 20 godina, ali bez pobjede u skupini nije mogao sačuvati posao.

Foto: Annegret Hilse

Jamal Sellami napustio je klupu Jordana nakon prvog nastupa te reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Jordanci su natjecanje završili već u grupnoj fazi, pritom ne postigavši nijedan pogodak.

Foto: Kai Pfaffenbach

Nokaut faza kao posljednja stanica

Ulazak u fazu na ispadanje donio je nove drame i nove rastanke. Njemačka, nogometna velesila, treći put zaredom nije uspjela proći osminu finala. Šokantan poraz od Paragvaja nakon izvođenja jedanaesteraca ubrzao je odlazak Juliana Nagelsmanna. Iako je mladi stručnjak imao ugovor do 2028. godine, njemački savez (DFB) procijenio je da je nakon još jednog razočaranja potreban novi početak, a kao glavni kandidat za nasljednika odmah se počeo spominjati Jürgen Klopp.

Foto: Peter Cziborra

Slično je bilo i u nizozemskom taboru, gdje je Ronald Koeman podnio ostavku nakon poraza od Maroka, također na penale.

Foto: Daniel Becerril

Meksiko se od svojeg izbornika Javiera Aguirrea oprostio nakon istinskog nogometnog klasika na stadionu Azteca. U spektakularnoj utakmici osmine finala, Engleska je slavila 3-2 i prekinula snove domaćina. Odlazak 67-godišnjeg Aguirrea bio je očekivan, a klupu je, prema ranijem planu, preuzeo njegov pomoćnik i legenda meksičkog nogometa, Rafael Márquez.

Foto: Eloisa Sanchez

Portugal, predvođen Robertom Martínezom, također je zaustavljen u osmini finala porazom 1-0 od Španjolske. Španjolski stručnjak je nakon utakmice objavio da odlazi, kazavši kako je cilj bio osvajanje naslova, a budući da u tome nije uspio, nastavak suradnje ne bi imao smisla.

Foto: JEROME MIRON

Carlos Queiroz objavio je da napušta klupu Gane nakon ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, gdje je njegova momčad poražena 1:0 od Kolumbije. Iskusni portugalski stručnjak tijekom bogate trenerske karijere vodio je reprezentacije Portugala i Irana, kao i brojne druge momčadi na prethodnim izdanjima svjetskih prvenstava.

Foto: Siphiwe Sibeko

Sebastián Beccacece objavio je da napušta klupu Ekvadora dan nakon ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, u kojem je njegova reprezentacija poražena 2:0 od Meksika, unatoč tome što je želio ostati izbornik.

- Nećemo nastaviti suradnju. Volio bih da smo nastavili jer sam ovdje bio sretan. Iskreno vjerujem da smo izgradili svlačionicu u kojoj je vladalo izvanredno zajedništvo i bratstvo, poručio je argentinski stručnjak.

Foto: Eloisa Sanchez

Pape Thiaw smijenjen je s mjesta izbornika Senegala nakon što je njegova reprezentacija ispala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, izgubivši od Belgije nakon produžetaka.

Odluku je donio Senegalski nogometni savez, a svemu je prethodilo i javno nezadovoljstvo veznjaka Papea Gueyea, koji je izjavio da više neće igrati dok je Thiaw izbornik reprezentacije.

Foto: Troy Wayrynen

Belgijski nogometni savez objavio je u ponedjekjak kako neće nastaviti suradnju s dosadašnjim izbornikom Rudijem Garcijom nakon što mu istekne aktualni ugovor koji vrijedi do 31. srpnja.

Foto: KIRBY LEE

*uz korištenje AI-ja