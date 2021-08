Treći reket svijeta Grk Stefanos Tsitsipas (23) plasirao se u drugo kolo US Opena pobijedivši Britanca Andyja Murraya (34) s rezultatom 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Murray

Bivši broj jedan na ATP ljestvici i osvajač US Opena iz 2012. godine posljednjih je nekoliko godina muku mučio s ozljedama zbog čega je pauzirao dvije godine te je razmišljao o prestanku igranja tenisa.

Umirovljeni američki tenisač Andy Roddick na društvenim je mrežama rekao je što misli o Škotu koji je unatoč porazu, protiv Tsitsipasa odigrao odličan meč.

"Murray je legenda. Kako god bilo, igra protiv trećeg igrača svijeta i nakon svega, to je suludo. Doslovno ima metalni kuk....svaka čast", napisao je Roddick.

Murray se odlično držao protiv mlađeg protivnika, ali na kraju je ipak izgubio nakon četiri sata i 44 minute.

Na kraju trećeg seta, Murray je izgubio živce zbog Tsitsipasovih rađenja pauzi koje su trajale i do dvadesetak minuta. Prvo je zatražio pomoć liječnika, a kasnije je otišao u toalet.

- Zanima me što on tamo radi toliko dugo? Nikada u karijeri nije mi trebalo 20 minuta da obavim nuždu - govorio je frustrirani Murray supervizoru turnira, a dio incidenta možete pogledati OVDJE.

Ovo nije prvi put da se Tsitsipasa kritizira zbog dugih pauzi, a svojevremeno su ga optuživali da odlaske u toalet koristi kako bi kontaktirao oca i trenera zbog savjeta oko igre.

- Nije toliko stvar u odlasku s terena, koliko u vremenu. Pričao sam s timom prije meča i očekivao sam to. Spremio sam se na to, da će to napraviti, ako mu stvari ne budu išle na ruku. Ali ne mogu utjecati kako će to fizički djelovati na mene... Stalno je radio pauze, medicinski time-out, pa mijenjanje reketa kad sam ja imao 0-30 u četvrtom setu. To je možda slučajnost, ali ne vjerujem da mu je reket radio problem. Razočaran sam jer je to utjecalo na ishod meča. Ne kažem da bih pobijedio, ali imalo je utjecaja. Cijenim ga, briljantan je igrač, ali nemam strpljenja za takve stvari i ne poštujem ga više - zaključio je Murray.